El Gobierno, contra el Villarreal-Barça en Miami: "No es algo que veamos justificado"

Sigue el lío por la disputa en Miami del partido Villarreal-FC Barcelona, correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga EA Sports 2025/26. Este lunes, la UEFA dio luz verde a que el encuentro se juegue fuera del territorio español, siempre "con reticencias y carácter excepcional".

Ahora, un día después, el Gobierno dice que no ve "justificado" que los partidos de Liga —como es el caso concreto de este Villarreal-Barça— se jueguen "fuera de España". Lo ha hecho en boca del presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, quien ha desvelado que ha pedido explicaciones a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por la disputa de este encuentro en Miami (Estados Unidos), que "no se contemplaba" en el calendario inicial aprobado por el CSD.

"Hace unas semanas recibimos un escrito del Real Madrid planteando sus dudas sobre este partido en Miami. Nosotros le hemos respondido al Madrid y hemos pedido a la Real Federación Española de Fútbol que nos dé una información formal oficial. Cuando la tengamos, tomaremos una decisión, dentro siempre de la ley y de nuestras competencias", ha dicho Uribes durante la presentación de la Liga U de baloncesto.

Además, el dirigente ha señalado que su posición "es muy clara". "La ministra (Pilar Alegría) y yo lo hemos dicho muchas veces, nos gusta hacer las cosas en España, y tratamos de atraer todos los eventos deportivos que podemos. Sacar cosas no es en principio una decisión que veamos justificada, y luego está el tema de las aficiones. Desde el punto de vista jurídico, tomaremos una decisión cuando la RFEF nos responda. El calendario que nos envió inicialmente la RFEF y que aprobamos nosotros no contemplaba lo de Miami. Le pedimos que nos dé fe de lo que han decidido y que nos informe para que podamos tomar una decisión en consecuencia", indicó.

En este sentido, Uribes ha señalado que la RFEF es su "interlocutor natural", y que no ha hablado ni con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ni con los presidentes del FC Barcelona y del Villarreal. "Esto no se trata de impedir o no. Ya he hecho un juicio de valor sobre lo que nos gustaría, que es no sacar las cosas de España. LaLiga funciona muy bien en España. Cuando tengamos la información de la RFEF, que no la tenemos todavía, tomaremos una decisión de acuerdo con la ley", apuntó.