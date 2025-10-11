El gran cambio en España: las razones por las que cada vez más niños son del equipo de su ciudad

Hace unos años, cuando un niño daba sus primeras patadas a un balón, la pregunta de rigor era recurrente: y tú, ¿de qué equipo eres, del Barça o del Madrid?

Quitando ciudades con una cultura futbolística histórica como Sevilla -Betis o Sevilla-, Bilbao o Valencia, en el resto de localidades españolas eran mayoría los chavales que apoyan al Madrid o al Barcelona por delante del equipo de su ciudad.

Algo está cambiando en los últimos años. Cada vez se ven en distintas ciudades españolas muchos más niños y niñas con camisetas del equipo de su ciudad. Se están formando unas masas sociales muchísimo más amplias de la que había antaño. Apoyar al equipo donde naces se está convirtiendo en una regla no escrita. El legado de abuelos, padres e hijos siempre ha estado presente, pero ahora los niños lucen con orgullo los colores del lugar que les ve crecer.

¿Por qué este cambio? Una de las claves es la búsqueda del sentimiento de pertenencia -sensación de ser más grande que uno mismo-, esa conexión subjetiva con un grupo o comunidad, basada en la aceptación, el apoyo y la identificación, que aporta seguridad, bienestar psicológico y un sentido de propósito. Es una necesidad humana fundamental que se origina en la familia y se expande a otras esferas, permitiendo la cooperación, la construcción de la identidad y el funcionamiento de las sociedades es una de las razones por la que en España cada vez se apoya más al equipo de tu ciudad.

Otra razón, relacionada con el sentimiento de pertenencia, es la de la identidad. Apoyar al equipo de donde eres o te sientes hace que se genere una identidad con la tierra, con unos colores, con unas costumbres, con tus raíces, lo que hace que valores más lo que consideras como parte de ti.

Poder vivir el fútbol de manera más cercana es otra razón de peso. Puedes acudir al estadio cada 15 días para animar a los tuyos, ver incluso a los jugadores por la calle, en una farmacia, en un supermercado... Incluso la derrota o la victoria la sientes mucho más, ya que te toca de cerca. Relacionado tanto con la identidad como con la posibilidad de vivir el fútbol de manera más cercana tenemos otra razón, la de la unión de la comunidad: vivir las previas o los postpartido junto con los tuyos estrecha los lazos entre tus seres más cercanos. Compartes alegrías y penas -la derrota incluso une más que la victoria- pero tienes ese sentimiento común que hace que tu vida social tenga un día, al menos, marcado en rojo con asiduidad.

El hecho de sentirse diferente a la hasta hace bien poco normalidad -apoyar a los grandes que ganan títulos- es otra de las razones que nos describe Javier Cano, psicólogo de la Junta de Castilla y León. "Los seres humanos somos animales sociales por naturaleza, lo llevamos integrado en nuestro ADN. De acuerdo a un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology, sentir que no se pertenece a un grupo o, en este caso, a una organización, puede llegar a crear problemas físicos y estrés. Ahora muchos niños sienten que pertenecen a un colectivo incipiente -apoyar al equipo de su localidad- y que es algo diferente a lo que venía ocurriendo anteriormente, por lo que se suma al sentimiento de pertenencia el distintivo de ser original y distinto a la norma".

Además Cano considera que, tras vivir una pandemia -el dichoso coronavirus- la gente tiene más ganas de salir de casa, de sentirse libre y el fútbol es un elemento de unión perfecto.

En España apoyar a un equipo humilde hasta hace unos años estaba hasta mal visto socialmente. "Pero además del Real Valladolid, serás del Real Madrid o del Barcelona, no?", era una respuesta normal cuando respondías que eras de un equipo cualquiera que no fuera de los grandes. No se concebía el tener un único sentimiento por un equipo que no gana títulos. Algo que en Inglaterra lleva ocurriendo toda la vida -ser del equipo ya no solo de tu ciudad, sino incluso de tu propio barrio- en España era una excepción.

Los números no engañan

Los números no mienten. Entre la temporada pasada y la actual muchos equipos han firmado un número de socios jamás visto. Uno de los mejores ejemplos es el Albacete. Esta temporada (25/26) ha alcanzado los 11.600 socios, cifra récord en su historia. Según Víctor Varela, vicepresidente y CEO del Club la clave del crecimiento está en el sentimiento de pertenencia: "El crecimiento de la masa social ha llegado como consecuencia de una serie de factores que inciden directamente en el sentimiento de pertenencia: el Club ha vuelto a integrarse en la sociedad de Albacete, ha reactivado la Fundación y hoy colabora con más de 70 asociaciones, ha reconstruido las relaciones institucionales, se ha adaptado a las exigencias del fútbol profesional en estructura e instalaciones, ha cuidado su marca y la ha dotado de los valores que atesora, y ha permitido que los aficionados hablen de lo que realmente les gusta: el fútbol. De los 6.600 de aquel 2017, hemos pasado a los más de 10.000 de la última temporada; cifra que ansiamos superar en esta campaña. Todavía queda mucho por hacer. Hay que seguir creciendo".

Brutal ambiente en el Carlos Belmonte para el partido de esta tarde pic.twitter.com/82TSuQStqQ — Juanma Sevilla (@jmsevilla77) May 12, 2024

Deportivo Alavés (confirmó en julio de 2024 su récord histórico de socios con 17.800 abonados), Celta (récord histórico de socios abonados en la 24/25 con 21.000 y ha superado los 36.000 carnets celtistas este mismo verano), Betis (récord de socios en agosto de 2025 con 57.000), Valencia -acabó en tiempo récord los abonos para esta temporada, superando los 40.000), Villarreal -alcanzó su récord de abonados para la temporada 2025/26 al agotar el cupo disponible de 19.500 socios en la primera jornada de la fase de nuevas altas-, Mallorca - 23.044 abonados, una cifra histórica para el club bermellón que supera todas las marcas anteriores-, Elche (cifra histórica de abonados en su vuelta a primera con 27.000), Real Sociedad -38.000 abonados-, Athletic -43.649 abonados para la temporada 2025/26 es la más alta en la historia del Athletic para la campaña en cuestión-, Sevilla -38.108 abonados-, Rayo Vallecano -12.500 socios, la máxima posible por aforo de Vallecas y con una larga lista de espera-, Real Oviedo -26.400 socios en su ansiado regreso a primera, todo un hito histórico-... todos firman números espectaculares de socios.

🩵 ‘𝐎𝐥𝐢𝐯𝐞𝐢𝐫𝐚 𝐝𝐨𝐬 𝐜𝐞𝐧 𝐚𝐧𝐨𝐬’ é 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀. 🏆 O himno do noso Celta, nominado a 𝗠𝗘𝗟𝗟𝗢𝗥 𝗩𝗜́𝗗𝗘𝗢𝗖𝗟𝗜𝗣 nos @LatinGRAMMYs. pic.twitter.com/aeH8d1QHLU — Tenías Que Haber Tirado (@TQHTPodcast) September 17, 2024

Podría ser lógico, equipos de Primera y algunos de ellos atraviesan uno de los mejores momentos de su historia. ¿Pero que me dicen de casos como el Real Valladolid o el Real Zaragoza? En Pucela han tenido que vivir un auténtico infierno con la mala gestión de Ronaldo Nazario y aún así firman, temporada tras temporada, récord de abonados. Esta campaña el conjunto albivioleta suma más de 22.000 socios en Segunda División. Una auténtica burrada. El Real Zaragoza, que esta campaña ha tenido que reducir socios por su exilio al Ibercaja Estadio hasta que la Romareda sea reformada por completo, firmó en la campaña 23/24 su récord histórico de abonados con 28.882 -a pesar de la auténtica travesía por el desierto que por entonces era de 11 temporadas y ya va por 13-.

Y yo caí, enamorado del Real Valladolid. pic.twitter.com/qnMQ0CMm1I — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) May 26, 2024

Otros ejemplos de masa social más alta que nunca a pesar de las dificultades deportivas es el de la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo gran canario firma su récord de socios, 26.400, a pesar del descenso a Segunda División o un Almería que ha conseguido alcanzar los 15.000 abonados, el cupo máximo que puede soportar.

Clubes en los que la masa social está burbujeante como nunca son el Racing de Santander que ha firmado esta campaña (25/26) su récord de abonados en Segunda División con 18.274, el Sporting de Gijón que esta temporada se ha acercado a su récord firmado en la 17/18 con 24.540 alcanzando los 23.547 socios, el Burgos que no deja de crecer cada temporada y está cerca de romper la barrera histórica de los 9.000 abonados, el CD Castellón que ha firmado números históricos colgando el sold out con 13.700 abonados para la temporada 2025/2026, lo que supone la máxima cifra de abonados en la historia del club o un Deportivo de la Coruña que suma 30.556 socios, la tercera cifra más alta de su historia solo por detrás de los 30.726 socios alcanzada en enero de 2004 y de los 30.701 socios de la 02/03.

Una pasión que no entiende de categorías

En el Grupo 2 de Primera Federación se encuentra uno de los equipos con mayor masa social, no solo de su categoría, sino de todo el país. En la reciente temporada, el Real Murcia ha superado los 17.400 abonados. La pasada campaña, el conjunto murciano se quedó a las puertas de disputar la final del play-off de ascenso a Segunda División, al ser eliminado por el Gimnàstic de Tarragona. Lejos de provocar desentendimiento o alejamiento entre la afición y el club por no haber logrado el objetivo, esta temporada la hinchada murciana ha hecho historia. Según datos oficiales, el número de abonados ha aumentado en un 42,4%.

❤️‍🔥 ¡𝙎𝙀𝙉𝙏𝙄𝙈𝙄𝙀𝙉𝙏𝙊 𝙋𝙄𝙈𝙀𝙉𝙏𝙊𝙉𝙀𝙍𝙊! ❤️‍🔥 👏 El Enrique Roca registró la 𝗺𝗮𝘆𝗼𝗿 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝘀𝘂 𝗵𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 esta temporada.@realmurciacfsad | #PrimeraFederación | #VersusELearning pic.twitter.com/kKtHg5mSgu — Primera Federación Versus e-Learning (@Primera_RFEF) June 29, 2025

Por ponerlo en contexto, en la temporada 2007-2008, recién ascendido a Primera División, el club alcanzó los 25.000 abonados en la Nueva Condomina. Diez años después, en Segunda División B, la cifra apenas llegó a 5.127 abonados. En los últimos años han cambiado muchas cosas en el Real Murcia: la situación deportiva, el nombre del estadio, los jugadores... Pero el cambio más significativo ha sido el de la afición. A pesar de no estar viviendo la mejor etapa del club, la afición está impulsando desde la grada el regreso del Murcia al fútbol profesional.

Celebración de gol en Primera RFEF

Otro de los colosos de Primera Federación en cuanto a masa social es el Club Deportivo Tenerife. A pesar de su reciente descenso de Segunda División, la afición tinerfeña quiere iniciar desde las gradas del Heliodoro Rodríguez López el regreso a la categoría de plata. Al inicio de la temporada, el club registraba 14.201 socios, una cifra muy similar a la alcanzada en la campaña 2024/2025 en una división superior.

La última vez que descendió a la tercera categoría del fútbol español fue en la temporada 2011/2012, donde permaneció dos años alejado del fútbol profesional. En aquellas campañas, el club registró 9.500 y 7.500 abonados respectivamente. Estos datos reflejan una tendencia creciente en el apoyo social al club, independientemente de la división en la que compita.

Otro de los equipos cuya masa social ha aumentado, pese a no estar en su mejor época, es el Hércules CF. El conjunto alicantino se sitúa en tercer lugar en el ranking de abonados de Primera Federación con más de 11.000. Aunque ya no se vivan partidos de Primera División como antaño, el Rico Pérez comienza a recuperar el ambiente de la máxima categoría del fútbol español. La mala gestión, los problemas económicos y los conflictos institucionales habían arrastrado al Hércules en los últimos quince años hasta descender a Segunda Federación.

Celebración ascenso a Primera RFEF

El 5 de mayo de 2024, el Rico Pérez volvió a vestirse de gala para celebrar el ascenso a Primera Federación. Más de 30.000 personas arropaban al equipo, que logró el ansiado regreso, dejando tras el partido una imagen imborrable para todos sus aficionados.

Aunque sus estadios no cuenten con tanta capacidad como los mencionados anteriormente, también hay otros clubes de la categoría con un alto porcentaje de abonados. El CE Europa llena cada fin de semana el Nou Sardenya (4.000 espectadores), creando un ambiente que pocos rivales logran silenciar. Tras su ascenso directo la pasada temporada, el club cuenta actualmente con cerca de 3.000 socios. Recientemente, el Nou Sardenya acogió el derbi frente al Gimnàstic de Tarragona, con ambas aficiones abarrotando las gradas.

Por más derbis así. Un fondo para cada equipo. Desde el Nou Sardenya, el @CEEuropa vs @NASTICTARRAGONA 📸@angelgarreta pic.twitter.com/2fAbiSlrf5 — GRADA B pro (@GradaBpro) September 20, 2025

Por su parte, el Unionistas de Salamanca posee una filosofía única en el fútbol español. El club se define por un modelo democrático y transparente en el que los socios son dueños de la entidad, gobernándola bajo el principio de "un socio, un voto". Alejado del fútbol moderno sustentado en inversores externos, fomenta la participación activa de sus aficionados en todas las decisiones. Fundado en 2013 gracias a la Plataforma de Aficionados Unionistas y antiguos seguidores de la desaparecida Unión Deportiva Salamanca, el club reúne a unos 5.000 socios en el Reina Sofía. En su breve trayectoria ya ha logrado cuatro ascensos y ha sido protagonista en la Copa del Rey, eliminando al Villarreal CF en la temporada 2023/2024.

🏁 Final: 💪🏻 Vuelven las noches mágicas al Reina...¡Unionistas nunca se rinde! 3️⃣ / @UnionistasCF (De la Nava 60', Hugo de Bustos 73', Olmedo (p) 87')

2️⃣ / @RealAvilesInd (Isi Ríos 51' y 56')#Irreductibles ⚔️#UnionistasRealAvilés pic.twitter.com/U9b8TxDWQG — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) September 21, 2025

El pasado 21 de septiembre, el estadio Anxo Carro fue escenario del derbi gallego entre el CD Lugo y el Racing de Ferrol. Aunque los tres puntos se quedaron en casa, lo más destacado fue el ambiente en las gradas: más de 3.000 aficionados ferrolanos se desplazaron para alentar a los suyos, ofreciendo una imagen insólita en el estadio.

CD Lugo - Racing de Ferrol Primera RFEF

En lo que respecta al número de abonados, en Segunda Federación destaca un club por encima del resto: el Recreativo de Huelva. El decano del fútbol español lidera la tabla con más de 12.000 abonados. A pesar de llevar quince años sin jugar en Primera División, su afición mantiene la esperanza de regresar al fútbol profesional y superar la difícil etapa actual. Hace diez temporadas, en Segunda División B, equivalente a la actual Primera Federación, el club registró 6.152 abonados, la mitad que en la actualidad.

Además, equipos como el Xerez CD o el CD Badajoz superan los 4.000 abonados en la cuarta categoría del fútbol español. La UE Sant Andreu es otro de los clubes que convierten su estadio en un auténtico fortín. Esta temporada cuenta con más de 4.900 abonados, pese a haber caído en el play-off de ascenso ante el Rayo Majadahonda y no lograr el salto a Primera Federación.

👹 Superem els 4️⃣9️⃣0️⃣0️⃣ socis! A només 💯 dels 5.000! #EternaFidelitat 💛❤️ 👉🏻 Fes-te soci del Sant Andreu: https://t.co/OO4sP9pIdT 𝑼𝑬𝑺𝑨 𝒕𝒖 𝒆𝒕𝒔 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒗𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒄𝒊ó ❤️‍🔥 pic.twitter.com/4fzg5neE9L — Unió Esportiva Sant Andreu (@uesantandreu) September 17, 2025

Celebración ascenso a Segunda RFEF

El Real Jaén y la RSD Alcalá lograron el ascenso a Segunda Federación en la última campaña. La afición jiennense abarrotó el Nuevo Estadio Municipal de la Victoria, llevando en volandas a los suyos para derrotar al Atlético Central (2-1). Actualmente, el Jaén cuenta con más de 4.000 socios, una cifra cercana a la registrada en la temporada 2013/2014 en Segunda División.

Por su parte, la RSD Alcalá selló el ascenso el 13 de abril, proclamándose campeón del Grupo 7 de Tercera Federación. El Estadio Municipal El Val registró un lleno absoluto, con una comunión entre equipo y afición que permitió derrotar al Cala Pozuelo y culminar una temporada prácticamente perfecta.

RSD Alcalá - Rayo Vallecano "B" en Tercera RFEF

Finalmente, cabe destacar la triste desaparición del CD San Fernando. La Federación Española de Fútbol no admitió su inscripción en Tercera Federación para la presente temporada debido a la liquidación de la sociedad anónima deportiva por parte de un grupo inversor. Tras varios descensos y con un propietario reacio a vender, el club desapareció el 7 de agosto de 2025.

𝒀 𝒏𝒂𝒅𝒊𝒆 𝒏𝒐𝒔 𝒑𝒖𝒆𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒓...#CDSanFernando1940 pic.twitter.com/s7SqpKNUEQ — CD San Fernando 1940 (@_CDSanFernando) September 15, 2025

A raíz de ello, Monchi (director deportivo del Sevilla) y antiguos socios del club fundaron el nuevo CD San Fernando 1940, que ha iniciado su andadura en Tercera Andaluza, la última categoría del fútbol gaditano. Aun así, el club ha registrado más de 4.400 socios esta temporada, demostrando que el mayor activo de un equipo no es un fondo de inversión, sino su afición.

En Primera, en Segunda incluso fuera del fútbol profesional cada vez hay más gente que mima y apoya al equipo de su tierra. Se ven más camisetas, más peñas, más socios, más ambiente en los estadios, más conversaciones en las barras de los bares... El sentimiento por unos colores está cambiando en España y los grandes ya no se llevan todo el pastel.