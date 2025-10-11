El loco rumor en Oviedo que indigna como nunca a Santi Cazorla

Ha sido uno de los bombazos durante el parón de selecciones. Una noticia que dejó perplejos no solo a los aficionados del Real Oviedo, también al fútbol en general. La directiva del conjunto carbayón decidía, de manera sorprendente, cesar de manera fulminante al entrenador Veljko Paunovic.

El serbio, que consiguió ascender al Oviedo a Primera División 24 años después, se iba a la calle tras solo ocho jornadas. Y lo que es más extraño teniendo a su equipo fuera de los puestos de descenso con 6 puntos y tras haber jugado contra Villarreal, Real Madrid y F.C. Barcelona.

Su despido se convirtió en una decisión muy difícil de justificar. En Oviedo comenzaron a circular rumores que apuntaban a pesos pesados del vestuario como culpables del adiós de Paunovic. No fue una cuestión solo futbolística. El vestuario tuvo mucho peso en el despido. Uno de los futbolistas más señalados por las redes sociales como el cabecilla del grupo del vestuario que se cargó al serbio es Santi Cazorla. Se hablaba de un enfado del entrenador con su capitán por una boda a la que acudió tras un partido el bueno de Santi y que a su regreso, no llegó en las mejores condiciones, el mister se lo recriminó. Un rumor que se extendió como la pólvora por la capital asturiana. Toda una institución del Oviedo y del fútbol español en entredicho, señalado como culpable. Imagínense la dimensión de la controversia generada entre la afición como para llegar a salpicar a Don Santiago.

Cazorla, que se despidió públicamente de Paunovic con un mensaje en redes sociales ("Muchas gracias a ti y a todo el cuerpo técnico por devolvernos a la élite, míster. Formaréis parte de la historia. Toda la suerte para lo que venga"), ha dicho basta.

Ha reaccionado al rumor de esa fea acusación sobre su importancia capital a la hora de destituir a Paunovic mandando un mensaje a navegantes en su cuenta de Instagram: "No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mí o los que se las creen".

Toda la polémica generada en Oviedo por el prematuro adiós del técnico que les devolvió a Primera 24 años después, se ha acrecentado con los rumores de la implicación de los pesos pesados del vestuario y con el sustituto del serbio, un Luis Carrión que dejó la pasada temporada tirado al equipo asturiano para irse a la Unión Deportiva Las Palmas donde fue cesado tras solo 9 partidos disputados. Un Carrión que, por cierto, tiene una gran relación con el capitán del Real Oviedo Santi Cazorla.