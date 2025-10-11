La segunda víctima del 'caso Asencio' también retira la acusación contra el futbolista del Real Madrid

La segunda víctima del llamado 'caso Asencio', menor de edad, ha retirado la acusación de pornografía infantil y revelación de secretos contra el defensa del Real Madrid, tal y como hizo semanas atrás la primera.

La chica, según ha informado la Cadena Cope, argumenta que el comportamiento de Asencio "fue completamente diferente al resto de acusados" y que el jugador se disculpó y reconoció que cometió "una censurable indiscreción y que resarció los daños morales ocasionados". La víctima mantiene la causa judicial con los otros tres implicados.

Raúl Asencio está acusado de un delito contra la intimidad por revelación de secretos por enseñar un vídeo de contenido sexual a una tercera persona. Ahora será la Fiscalía quien deba decidir si mantiene su acusación contra el futbolista o si opta por exonerarlo de forma definitiva. Con las dos víctimas fuera del procedimiento, el horizonte judicial de Raúl Asencio podría aclararse en las próximas horas.