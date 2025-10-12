Menú

Liga

El hundimiento del Real Zaragoza: destituye a Gabi tras quedar colista

El Real Zaragoza es colista de segunda división. Gabi, que ha resultado ser un tremendo fracaso, ya es historia.

El Real Zaragoza es colista de segunda división. Gabi, que ha resultado ser un tremendo fracaso, ya es historia.
El ex del Atlético ha resultado ya es historia en Zaragoza | Twitter

El Real Zaragoza atraviesa una de las situaciones más dramáticas de su andadura eterna por el infierno de la Segunda División -son ya trece temporadas en la categoría de plata del fútbol español-. El conjunto maño es colista con solo 6 puntos en las 9 jornadas disputadas. Una situación insostenible que le ha costado el puesto a Gabi Fernández.

Tras una nueva derrota en este caso en Almería (4-2), el consejo de administración ha decidido en la mañana de este domingo tomar la drástica decisión de dejar de contar con un técnico que no ha sido capaz de sacarle rendimiento a un plantel que formó Txema Indias, el antiguo director deportivo del Leganés y que llegó este pasado verano a la capital del Ebro.

Un equipo que ha dado muy malas sensaciones en este inicio de temporada. Poco trabajado, con nula eficacia de cara a puerta y blando en área propia, el Zaragoza de Gabi es auténtica carne de paloma para los rivales y la situación era insostenible.

Lo que "mal empieza, mal acaba" dice un dicho muy español y refleja a la perfección el caso del Zaragoza de un Gabi que llegó al final de la pasada temporada para lograr una agónica permanencia, no terminó de convencer con un juego ultradefensivo y solo fue renovado por decreto -conseguir el objetivo de la permanencia- una temporada. Esas dudas se acrecentaron en este arranque de campaña hasta que la situación es insostenible y Txema Indias busca ya entrenador para sacar al conjunto maño de uno de los momentos más delicados de su historia y es que la amenaza del descenso a Primera RFEF y salir del fútbol profesional es más real que nunca -aunque es cierto que desde que llegó la nueva propiedad en 2022 con Jorge Mas como cara visible y Gil Marín moviendo los hilos en la sombra, el equipo solo ha luchado por no descender-.

De momento el técnico del filial Emilio Larraz asume el mando mientras Txema Indias deshoja la margarita y negocia con alguno de los entrenadores que tiene el director deportivo en cartera: Sergio González, Luis García Plaza o JIM son los principales candidatos.

Temas

0
comentarios

Servicios

  • Radarbot
  • Curso
  • Inversión
  • Securitas
  • Buena Vida