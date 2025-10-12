El Real Zaragoza atraviesa una de las situaciones más dramáticas de su andadura eterna por el infierno de la Segunda División -son ya trece temporadas en la categoría de plata del fútbol español-. El conjunto maño es colista con solo 6 puntos en las 9 jornadas disputadas. Una situación insostenible que le ha costado el puesto a Gabi Fernández.

Tras una nueva derrota en este caso en Almería (4-2), el consejo de administración ha decidido en la mañana de este domingo tomar la drástica decisión de dejar de contar con un técnico que no ha sido capaz de sacarle rendimiento a un plantel que formó Txema Indias, el antiguo director deportivo del Leganés y que llegó este pasado verano a la capital del Ebro.

Un equipo que ha dado muy malas sensaciones en este inicio de temporada. Poco trabajado, con nula eficacia de cara a puerta y blando en área propia, el Zaragoza de Gabi es auténtica carne de paloma para los rivales y la situación era insostenible.

Lo que "mal empieza, mal acaba" dice un dicho muy español y refleja a la perfección el caso del Zaragoza de un Gabi que llegó al final de la pasada temporada para lograr una agónica permanencia, no terminó de convencer con un juego ultradefensivo y solo fue renovado por decreto -conseguir el objetivo de la permanencia- una temporada. Esas dudas se acrecentaron en este arranque de campaña hasta que la situación es insostenible y Txema Indias busca ya entrenador para sacar al conjunto maño de uno de los momentos más delicados de su historia y es que la amenaza del descenso a Primera RFEF y salir del fútbol profesional es más real que nunca -aunque es cierto que desde que llegó la nueva propiedad en 2022 con Jorge Mas como cara visible y Gil Marín moviendo los hilos en la sombra, el equipo solo ha luchado por no descender-.

De momento el técnico del filial Emilio Larraz asume el mando mientras Txema Indias deshoja la margarita y negocia con alguno de los entrenadores que tiene el director deportivo en cartera: Sergio González, Luis García Plaza o JIM son los principales candidatos.