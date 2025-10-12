El provocativo mensaje del Barcelona a miles de seguidores españoles el día de la Hispanidad

El F.C. Barcelona ha decidido dar la nota el Día de la Hispanidad. El domingo 12 de octubre. Un día especial para muchos de sus seguidores que se sienten españoles y que el club no ha respetado con un mensaje contundente a navegantes desde la cuenta oficial del club a través de las redes sociales: "Visca el Barça y visca Catalunya" con la bandera catalana y la del equipo catalán.

Una vez más el equipo azulgrana con Joan Laporta a la cabeza utilizan su poder mediático como altavoz de propaganda independentista.

𝗩𝗶𝘀𝗰𝗮 𝗲𝗹 𝗕𝗮𝗿𝗰̧𝗮 𝗶 𝘃𝗶𝘀𝗰𝗮 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗹𝘂𝗻𝘆𝗮! pic.twitter.com/jG16sv06F6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 12, 2025

En el día que se celebra el día nacional de España, el Barcelona saca pecho de su catalanidad obviando a millones de seguidores que sientes los colores pero también se sienten españoles. No hay que olvidar que cuenta con 50 millones de seguidores en twitter en su cuenta en español y solo 8 en la cuenta con el contenido en catalán.

En la Diada, el día nacional de Cataluña, sí que lo celebraron e incluso hicieron la tradicional ofrenda floral mientras que en la fiesta nacional de España lanzan un mensaje provocativo que deja muy a las claras sus intenciones.

La actitud del Barcelona ha provocado numerosas críticas de aficionados culés en las redes sociales que no aceptan que el equipo de sus amores busque sacar rédito político a través del fútbol.