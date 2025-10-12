El surrealista final del Molinón: el árbitro pita el final y el Racing empata con un golazo por la escuadra

Final surrealista el que se ha vivido en la tarde de este domingo en un clásico del fútbol español que ahora compiten en segunda división. Sporting y Racing se medían en El Molinón en el estreno de Borja Jiménez como entrenador de un Sporting que buscaba resarcirse de su mal inicio liguero ante un Racing que buscaba asaltar el liderato.

Tras un partido muy disputado se llegó al tiempo de descuento con 2-1 para el Sporting. El colegiado del partido, Manuel J. Orellana, añadió ocho minutos. En el minuto 100, es decir 10 sobre el tiempo añadido, el Racing botó una falta por medio de Andrés Martín, el central ex del Deportivo Pablo Vázquez despejó de cabeza y justo cuando Mario García engatillaba su zurda para pegarle con el alma, el colegiado señaló el final del partido y el disparo del jugador del Racing acabó colándose por la escuadra de la portería del Sporting de Gijón.

El tanto, lógicamente, no subía al marcador y los jugadores del Racing se comieron al colegiado, ya que el tanto suponía rascar un valioso punto. No daban crédito a que no dejara acabar la jugada en un descuento donde se perdió mucho tiempo -hubo cambios y una roja a Kevin, lateral del Sporting ex del Celta- y las protestas terminaron con una tarjeta roja a Sangalli.

Tras el partido, el entrenador del Racing, José Alberto, pegó una rajada de época contra el colegiado: "Hay un árbitro que tiene que dar un añadido. Lo que nos puede es que diga 98 minutos. Después nos diga que un minuto más por una atención que hay. Hay un doble cambio en el añadido y en el 98:01 es la falta, porque miré el marcador... Después llega la situación del gol y se acaba el partido. ¿Es normal? Bajo mi punto de vista no es normal".

Si hay que dar 15, el árbitro tiene que dar 15 minutos. Pero cuando el Racing gana, normalmente damos 15 minutos. Cuando el Racing pierde, normalmente... hoy ha sido escandaloso los 8 minutos. Hay una oficina en Madrid que se dedica a estas cosas, ¿no? Pues que lo miren", añadió José Alberto López.

Cuando le preguntaron por las protestas de sus jugadores y la roja directa a Sangalli, José Alberto López volvió a tirarle un dardo envenado al trencilla: "Conociendo a mis jugadores, creo que ha pasado poca cosa. Lo que pasa es que tenemos la piel muy fina. Hay una jugada muy polémica, la reacción del jugador es ir a por el árbitro. ¿De verdad eso es motivo para expulsar a un jugador? Entiendo que pueda haber una amarilla para imponer tu autoridad y que la cosa no vaya a más. Lo puedo entender. Pero una roja solo por ir a correr hacia ti... Me parece que es triste".