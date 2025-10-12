Escotet, el arma del Deportivo para volver a codearse con los grandes

Al Deportivo de la Coruña le ha tocado la lotería. Así lo sienten gran parte de sus aficionados que consideran la figura de su presidente, que también es el de Abanca quien posee el 99% de las acciones del club, Juan Carlos Escotet, el gran salvador del club y una figura clave en el crecimiento que se vislumbra del conjunto coruñés en el futuro.

Para poner las cosas en contexto hemos de retrotraernos a junio de 2017, con el equipo aún en Primera División, Abanca le concedió un préstamo de 45 millones de euros al Deportivo para saldar su deuda de privilegio especial con Hacienda. Un movimiento económico vital para la supervivencia del club, ya que tan solo dos meses antes la sala de lo civil del Tribunal Supremo le dio la razón a la Agencia Tributaria en la disputa que mantenía con el Depor por la clasificación de casi 22 millones de euros de deuda que el club tendría que abonar sin quita y antes de 2023. A pesar de que existía un plan de pagos viable en Primera División, el descenso de categoría ponía en serio riesgo el futuro del club.

En 2020, Abanca vuelve a conceder un préstamo al Deportivo en pleno mes de enero para que pueda fichar en el mercado invernal cuando se encontraba último clasificado en Segunda División. A pesar de los intentos por mantener al equipo en el fútbol profesional, el descenso a la extinta Segunda B se culmina y Abanca capitaliza la deuda que tiene el club en forma de acciones para sostener al equipo lejos del fútbol profesional económicamente y entrar, cada vez más, en el entramado accionarial. En junio de 2024 tras culminar la vuelta al fútbol profesional con el ascenso a Segunda División tras cuatro años de larga travesía por el desierto de Primera RFEF, la entidad bancaria anuncia una Junta Extraordinaria que cambiará para siempre el mapa accionarial del conjunto de Riazor. Con una operación acordeón, Abanca pasará de tener el 78% del accionariado al 99′99%. Desde otro punto de vista. El pequeño accionariado que poseía el 12% del club se queda tras este proceso con un 0,011%. Abanca pasa a ser el dueño total y absoluto del Deportivo de la Coruña, y su presidente, Juan Carlos Escotet, decide entonces dar un paso más solo un mes más tarde. En julio de 2024, el consejo de administración del RC Deportivo decide nombrar a Juan Carlos Escotet Rodríguez nuevo presidente del club. ¿Quién es Juan Carlos Escotet? Juan Carlos Escotet, el empresario hispano venezolano, fundador de Banesto y presidente de Banesto Internacional y dueño de Abanca, es la tercera persona más rica de España -solo por detrás del imperio Ortega- y está en el puesto 430 del mundo. Escotet es uno de los empresarios que ha sorprendido en los últimos años con su ascenso en el ranking de las personas más ricas de España. Su nombre, que hasta hace poco no sonaba con tanta fuerza en comparación con otros magnates del país, ha irrumpido con fuerza. Y es que, ojo al dato, su fortuna ha pasado de 4.074 millones de euros en 2024 a alcanzar los 6.859 millones de euros en 2025, consiguiendo desbancar a Juan Roig, dueño de Mercadona, y colándose directamente en el podio de los más ricos de España, solo por detrás del imperio Inditex con Amancio Ortega liderando el ránking con un patrimonio de más de 100.000 millones de euros y en segundo lugar aparece su hija, Sandra Ortega con una patrimonio de 10.000 millones.



Escotet, con Abanca de por medio, cerró dos ampliaciones de capital en el Deportivo, se quedó con el 99% de las acciones, y redujo la deuda de 160 millones de euros a 0.

Juan Carlos quiere volver a poner al Deportivo entre los grandes no solo de España, también de Europa, tiene un objetivo claro y el dinero por castigo para conseguirlo.

Si Fernando Roig ha conseguido, tras años de excelente trabajo e inversión de capital, construir un Villarreal grande, Escotet puede hacer lo mismo o más con un equipo y una ciudad con un potencial enorme.

Hecho insólito en el fútbol español... y casi mundial

La muestra de que Escotet está dispuesto a casi todo por volver a construir un Deportivo grande la tuvimos este mismo verano.

En un mercado donde LaLiga perdió numeroso talento joven: el Deportivo Alavés vendió a Joaquín Panichelli al Estrasburgo galo por 16,5 millones de euros, el Real Betis traspasó a su gran mirlo blanco Jesús Rodríguez al Como italiano por 22,5 millones de euros, el Celta dio salida al llamado a ser sustituto de Iago Aspas, un Fer López que fichó por los Wolves por 23 millones de euros, el Bayer Leverkusen se llevó a la perla del Albacete Christian Kofane sin que ningún club español pudiera evitar su fuga de nuestra liga, el Deportico de la Coruña, estando en Segunda División, consumó un hito sin precedentes: retener a Yeremay.

Hablamos de un talento canario que pasó por la cantera del Real Madrid de donde fue expulsado con tan solo 14 años por indisciplina en el vestuario. En el mundo del fútbol todo se sabe y el Deportivo fue el único que apostó fuerte, a pesar de conocer el motivo de su abrupta salida del conjunto merengue, por su fichaje.

Yeremay ha ido creciendo y le ha dado la razón a los que en su día apostaron por él. Su talento y calidad son de otra dimensión. Visión de juego, capacidad para romper líneas en conducción, desequilibrio en el uno contra uno pudiendo salir por los dos perfiles a la hora de encarar, gol... un jugón forjado en la calle de los que están hoy en día en peligro de extinción. Tiene todos los ingredientes para ser un jugador top.

Sus enormes condiciones no pasaron desapercibidas y varios equipos europeos han llamado a su puerta. Ya en el mercado de invierno de la pasada temporada, en pleno mes de enero, el Borussia Dortmund estaba dispuesto a abonar la cláusula de rescisión fijada en 20 millones de euros. Yeremay dio calabazas a los teutones. Posteriormente, el canario renovó su contrato con el Deportivo en el pasado mes de junio y su cláusula pasó a ser de 60 millones de euros. El Como italiano estaba dispuesto a pagar 30 millones de euros pero el Deportivo no quiso negociar. Lo mismo que en la recta final del mercado estival donde el Sporting de Portugal subió su apuesta hasta los 35 millones de euros (30 fijos más 5 en variables) pero el equipo gallego volvió a decir "no" y a remitirse a los 60 millones de la cláusula de rescisión.

Esta negativa causó una enorme sorpresa no solo en muchos aficionados a otros equipos de la liga española, la prensa lusa alucina con el Deportivo y con su capacidad económica como para poder rechazar una oferta de tal calibre estando en la categoría de plata del fútbol español.

Aquí tenéis el vídeo: @Record_Portugal Donde analizan lo complicado que está el traspaso de Yeremay por el @SportingCP pic.twitter.com/JFSjIRg2JK — Rubén Orgeira (@RyderBabel) August 22, 2025

¿Cómo puede un equipo de Segunda rechazar este tipo de ofertas en un contexto como el que estamos viviendo en La Liga donde incluso equipos de Primera deben dar salida a sus mejores promesas?

La respuesta es sencilla. Si el Deportivo puede permitirse rechazar ofertas millonarias y poner a Yeremay un sueldo muy por encima de la categoría es gracias a su presidente, Juan Carlos Escotet, y su deseo entre ceja y ceja de ver al Deportivo volver a codearse con la élite.

Gran plantilla para volver a Primera

Escotet, que ha dado galones al director deportivo Fernando Soriano -el exjugador de entre otros equipos el Almería-, quiere volver cuanto antes a Primera y no ha dudado en invertir para formar un plantel de máximas garantías. Mezcla de las mejores promesas de Abegondo -Barcia, Mella o el propio Yeremay-, con jugadores de mucho talento como Mario Soriano, Luismi Cruz o Charlie Patiño junto al oficio de veteranos como Ximo Navarro, Escudero y Miguel Loureiro o fichajes que vienen a dar un salto en distintas posiciones como son el del delantero Zakaria Eddahchouri, el también punta italiano Mulattieri, su compatriota el lateral zurdo Quagliata o el portero austriaco Bachmann.

Un gran plantel dirigido por un gran entrenador, el Deportivo apostó este verano por Antonio Hidalgo, el técnico revelación de la temporada pasada en Segunda División y parece que no se ha equivocado. El Deportivo tras seis jornadas disputadas, es líder en Segunda con 14 puntos tras 4 victorias y 2 empates. Hidalgo ha construido un bloque sólido donde la presión tras pérdida es la seña de identidad del equipo y con individualidades que marcan diferencias. Con una afición volcada y un presidente deseoso de hacer al club crecer, los días de gloria del Deportivo parecen más cerca que nunca.