Mbappé se sincera como nunca: las calabazas al Madrid, el fracaso del derbi, la relación con Vinicius...

Kylian Mbappé se ha desnudado públicamente en una extensa entrevista en 'Universo Valdano' en la que da un repaso no solo a su llegada al Real Madrid, también echa la vista atrás para recordar su experiencia en el PSG con Messi, su relación con Cristiano, los motivos de su no al club blanco cuando solo tenía 18 años para irse al Mónaco incluso de la tan comentada relación con Vinicius.

¿Por qué se marchó al PSG en vez de al Real Madrid cuando salió del Mónaco?

"En ese momento fue muy claro. Cuando me fui del Mónaco el objetivo claro era jugar. En el Madrid estaban Benzema, Cristiano y Bale y yo no quería estar en el banquillo. Todos los clubes de Europa me decían que iba a jugar y en el Madrid sabía que no lo haría. Claro que era mi sueño, pero jugar titular es un privilegio y tenía la oportunidad de estar en casa, en París. Tuve 7 años increíbles ahí. El orgullo de jugar dónde naciste es especial, pero claro que tenía el sueño de jugar en el Madrid. Fue increíble jugar en París".

¿Cómo fue su experiencia de jugar al lado de Lionel Messi?

"Cuando hablas de jugadores que han marcado la historia, piensas en Messi. Es una persona muy normal dentro de un vestuario. Cuando eres famoso mucha gente te da una etiqueta y si los escuchas entra en tu cabeza, pero no, él era totalmente normal y tenía respeto por todo el mundo. Como jugador era único. Cuando tienes a alguien así en tu equipo tienes que quedarte cerca de él y observar todo lo que hace. Me ayudó muchísimo a entender el juego. Fue una suerte para mí jugar con Leo Messi. No pensaba que iba a jugar con él en mi carrera. Pensaba que se quedaría toda la vida en Barcelona y mi sueño era el Madrid, no pensaba ir a Barcelona en mi vida. Solo puedo darle las gracias. Fue una oportunidad de oro".

La durísima derrota en la final del Mundial a pesar de su hat trick:

"No piensas en marcar en una final, sino en ganarla. Pero nosotros somos delanteros, así que somos los más cercanos a la portería. Fue un partido loco que Argentina mereció ganar, porque fue mejor en todo el partido. Nosotros tuvimos un momento en el que fuimos mejores, pero si lo miras entero, es merecido. Te pone triste, pero no debes olvidarlo, porque llega 2026 y no queremos terminar tristes otra vez".

¿Es España la mejor selección de Europa?:

"Es un equipo que controla mucho los partidos. Técnicamente son muy fuertes, tienen los perfiles perfectos para jugar así, dominando. España es una de las pocas selecciones en la que los jugadores juegan de la misma manera desde pequeños, hasta llegar al primer equipo. Y eso es una ventaja. Enhorabuena a toda la gente de España por este trabajo. Pero... tienen un equipo muy joven, con mucha gente que no sabe lo que es un Mundial. Para mí, es el mejor equipo de Europa ahora mismo. Pero un Mundial es diferente. Veremos. ¡Ojalá no jueguen bien y podamos ganar nosotros".

¿Qué pasó en el último derbi madrileño?

"Fue un partido duro. Nadie se esperaba lo que sucedió. De hecho, incluso cuando te pones 1-2, no esperas que vayas a encajar cuatro goles más. Fue un momento difícil para el equipo, pero tenemos que seguir. Aunque no debemos olvidar lo que ha pasado, porque nos va a hacer bien en el futuro si queremos ganar. Vamos a pensar siempre en este partido y cuando lleguen momentos difíciles, lucharemos para no volver a vivir un momento así. Pero ellos tenían razón. Vinieron a jugar un derbi y nosotros... también, pero sin meter la intensidad en los duelos o centros. Es que ganaban todos los duelos... y así es muy difícil ganar un partido como este. Luego, perdimos el ritmo, el control del partido. Y pasó lo que pasó".

La famosa prueba que hizo con el Real Madrid en Valdebebas con tan solo 13 años ¿Quién decidió que no era el momento de fichar por el Real Madrid?

"Un poco de todo. Pero la familia no, porque yo siempre he tomado mis decisiones. Y ellos las han entendido; es una de las cosas positivas de tener una familia de deportistas, que saben que la carrera de uno, es una cosa personal. Claro que quieres escuchar a la gente que quieres, pero tú decides. Cuando me fui del Mónaco, con 18 años, tenía muy claro que quería jugar... y el Madrid tenía a Benzema, Cristiano o Bale. Y yo no quería estar en el banquillo. Todos los clubes de Europa me decían que iba a jugar en sus equipos, pero sabía que el Madrid, con todo el respeto que me tenía, no me iba a poder poner todos los partidos. Claro que tenía el sueño de jugar en el Real Madrid, pero ser titular es un privilegio, me surgió la posibilidad de estar en casa, en París y fue una gran oportunidad para mí. Siete años increíbles. El orgullo de jugar en la ciudad donde naciste es algo muy especial. Pero claro que mantenía el sueño de jugar en el Real Madrid, porque lo tenía desde niño. Y lo cumplí el año pasado. Estoy muy feliz.

¿Quién es el mejor entrenador que ha tenido en su carrera Pochettino, Emery, Luis Enrique, Ancelotti...?

"Cuando tienes varios entrenadores, aceptas más rápidamente los cambios. Porque cada uno tiene su manera de trabajar, de ver el fútbol. Si conoces muchas maneras de verlo, estás más abierto. Conozco a jugadores que han tenido un mismo entrenador durante diez años, seis o siete y cuando llega uno nuevo, dice... ¡Yo llevo haciendo lo mismo todo este tiempo, no me rompas los h...! (Ríe). Yo he aprendido de cada uno, porque hablamos de entrenadores de alto nivel, eh, no normales. Fue algo especial. Me decía que debía llevarme algo bueno de cada uno".

¿Cómo terminó su relación con Luis Enrique?

"¡Bien, bien! Lo vi hace dos días, porque fue al partido del Lille-PSG y lo vi en el parking. Una muy buena persona y un gran entrenador. He tenido una muy buena relación con él y le deseo lo mejor en la vida. Como entrenador, lo pasé muy bien con él en París".

Las diferencias entre el Real Madrid y el PSG:

"La única diferencia es que este es el mejor club del mundo. Has visto todos los jugadores que han pasado y los títulos que han dado. Y eres tú quien se mete la presión de conseguir las cosas. A la presión de la gente estoy acostumbrado. Pero eres tú mismo quien se dice: estoy en el mejor club del mundo, tengo que ganar, hacerlo bien, ser un ejemplo para mis compañeros, para la gente... Esta es una presión que te metes tú mismo y que es positiva, porque te ayuda a subir el nivel. A ayudar al equipo".

Como es su relación con Vnícius y por qué se habla tanto de ella:

"Yo opino que esto no es una cuestión de España; los humanos, directamente, son así. En Francia también pasaba. Dos jugadores famosos en el mismo equipo... eso vende mucho papel. Vende mucho. La verdad es que tengo una relación muy buena con Vinicius. Muchísimo mejor este año, porque nos conocemos muchísimo mejor. Es un grandísimo jugador y como persona, muy bueno. Y es normal. Sabemos que la gente va a hablar de nosotros por todo. Pero tenemos el mismo objetivo: ayudar al Real Madrid y ganar títulos. Y pienso que si queremos ganarlos, tenemos que estar los dos a nuestra mejor versión. Y ayudar a todo el equipo".

¿Las diferencias entre Ancelotti y Xabi Alonso:

"Son dos personas diferentes pero... dos personas que han vivido cosas diferentes. Dos generaciones de entrenadores que se cruzan. Ancelotti es uno de los mejores entrenadores de la historia. Un entrenador al que cuando llegas a su vestuario, estás feliz. Es alguien que siempre está cerca de los jugadores, que siempre intenta ayudar. Y Xabi también quiere ayudar muchísimo, pero es un entrenador más joven, alguien que tiene que demostrar más que Carlo... ¡Carlo no necesita demostrar nada (ríe)! Xabi es mucho más joven y puedes ver que tiene ganas de demostrar, de conseguir cosas con el Real Madrid. Que es su primera gran oportunidad en el mejor club del mundo. Vamos a intentar ayudarle, a intentar lo que quiere de nosotros. Y a intentar ganar todos los títulos posibles para el Real Madrid".

¿Ha perdido peso respecto a la temporada anterior?

"¡Sí! Cuando estuve enfermo, muchísimo: como siete kilos. Pero, al final, he recuperado dos o tres. Y me siento muy bien. Tengo un poco menos de kilos que el año pasado, en balance, pero me siento muy bien así".