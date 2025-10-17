Los futbolistas se rebelan contra Tebas: habrá parones en LaLiga por el partido de Miami

El partido del Villarreal-Barcelona anunciado para que se juegue en Miami el próximo 20 de diciembre sigue adelante. Después de que LaLiga y los clubes confirmasen la fecha del encuentro y ya den completamente por cerrada la cita, ahora la oposición del proyecto está moviendo ficha.

Hace menos de 10 días, el pasado 8 de octubre, LaLiga hizo oficial que el Villarreal-FC Barcelona de la jornada 17 de LaLiga EA Sports se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos), en vez de en el Estadio de La Cerámica. La patronal emitió un comunicado oficial, al mismo tiempo que su presidente, Javier Tebas, lo confirmaba desde Miami en un acto.

El presidente de LaLiga afirmaba: "Yo creo que salvo algún pequeño tema formal, ya está prácticamente terminado y poder decir que el sábado 20 de diciembre se jugará en Miami un partido oficial de Liga: Villarreal-FC Barcelona. Un partido que habrá puntos en juego, que en vez de jugarse en La Cerámica se jugará en el Hard Rock Stadium de aquí de Miami".

A partir de ahí, las reacciones en contra de este encuentro que podría suponer una "adulteración" del campeonato no han cesado. De hecho, según ha adelantado la Cope y ha confirmado hace unos minutos la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), los jugadores de LaLiga van a protestar por este partido empezando por el Oviedo-Espanyol de este viernes. La protesta consistirá en un parón al inicio de cada partido de entre 20 y 30 segundos.

Según el texto de la AFE, los futbolistas protestarán de forma simbólica como reivindicación por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga, sobre la posibilidad de disputar un partido de la competición en Estados Unidos.

📄 COMUNICADO | AFE ANUNCIA UNA ACCIÓN DE PROTESTA AL INICIO DE LOS PARTIDOS DE LA 9ª JORNADA DE LALIGA Toda la información 👇🏼https://t.co/HuPsRhErhd — AFE (@afefutbol) October 17, 2025

Pero eso no es todo, sino que, al parecer, el sindicato ha decidido mantener al margen de la iniciativa a los futbolistas de FC Barcelona y Villarreal CF para evitar que la acción de protesta pudiera interpretarse como una posible medida contra ningún club.

No obstante, desde la AFE siempre han dejado claro que no se oponen a que se juegue un partido en Estados Unidos, pero sí se rechaza la falta de diálogo, transparencia y respeto institucional por parte de LaLiga en todo este proceso.

No obstante, el final del comunicado de este viernes es muy elocuente… "Ante las permanentes negativas y propuestas quiméricas de LALIGA, la Asociación de Futbolistas Españoles rechaza de manera rotunda un proyecto que no cuenta con la aprobación de los protagonistas principales de nuestro deporte y exige a la patronal la creación de una mesa de negociación en la que se comparta toda la información y se analicen las características excepcionales del proyecto, se atiendan las necesidades e inquietudes de los futbolistas y se garantice la protección de sus derechos laborales y el cumplimiento de la normativa actual".

Mientras tanto, LaLiga, presidida por Javier Tebas, ha propuesto una reunión con la AFE para la próxima semana, con el objetivo de rebajar la tensión y analizar los detalles logísticos y contractuales del Villarreal-Barça en territorio estadounidense. Recordemos que el proyecto que busca consolidar la expansión internacional del campeonato, ha reabierto un debate que parecía cerrado desde 2019, cuando la primera tentativa de llevar un partido oficial a Miami —el Girona-Barça— fue bloqueada por la RFEF y la FIFA.