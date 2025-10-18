El Barcelona sigue sin convencer pero gana. Lo hace con la lengua fuera, a empujones, en la última jugada del partido, y gracias al pundonor de un defensa que se vistió de delantero, al estilo Alexanko, para evitar un nuevo tropiezo que habría encendido las alarmas antes del Clásico, teniendo en cuenta que los culés vienen de perder contra el PSG y el Sevilla antes del parón de selecciones. El héroe fue Ronald Araújo al firmar el definitivo 2-1 en el minuto 93 ante un buen Girona, que se marchó de Montjuic con la sensación de haber merecido más.

El triunfo, agónico, permite a los azulgranas dormir líderes de manera provisional con 22 puntos, a la espera de lo que haga el Real Madrid este domingo ante el Getafe en el Coliseum, y a una semana del Clásico en el Santiago Bernabéu. Pero las dudas en torno al equipo de Hansi Flick siguen ahí, tan visibles como el enfado monumental que le costó la expulsión al técnico alemán en el descuento y que le impedirá sentarse en el banquillo frente a los blancos.

Duelo eléctrico en Montjuic

El duelo arrancó con un Barça dominante desde el primer minuto. Flick apostó por un once ofensivo, con Marcus Rashford por la izquierda, el regreso de Lamine Yamal tras dos semanas lesionado y la sorprendente titularidad del jovencísimo Toni Fernández. El inglés fue el primero en avisar: centro-chut desde la izquierda que Gazzaniga despejó con apuros.

Lamine, con su desparpajo habitual, protagonizó las dos siguientes acciones de peligro, una desviada y otra que se estrelló en un defensa. El Girona, metido atrás, aguantaba como podía. A los 15 minutos, Pedri rompió la muralla visitante con una jugada marca de la casa: control en la frontal, seis toques dentro del área y un zurdazo raso cruzado que se coló junto al palo. El tanto del canario pareció liberar tensiones en Montjuïc, donde la afición, escasa pero ruidosa, celebró el 1-0 con alivio. Sin embargo, la alegría duró lo que tardó el Girona en reaccionar; es decir, muy poco.

Y es que los de Míchel no se amilanaron, demostrando su mejoría en los últimos encuentros. Forzaron un córner en el minuto 20 y lo aprovecharon con maestría. Arnau prolongó de cabeza y Witsel, convertido en delantero circunstancial, sacó una chilena espectacular que botó en el suelo antes de entrar a media altura, imposible para Szczesny.

Golazo del belga y jarro de agua fría para un Barça que volvió a mostrar su fragilidad defensiva, especialmente en las acciones a balón parado. El meta polaco tuvo que multiplicarse después para evitar males mayores: primero ante Vanat, tras un error grosero de Koundé, y acto seguido frente a Portu, que rozó el 1-2 con un derechazo cruzado que se estrelló en el palo.

El Girona olió la sangre y se lanzó al cuello del rival, mientras Flick gesticulaba desesperado en la banda. Pero el Barça también tuvo lo suyo: Rashford, con una falta directa, estrelló el balón en el larguero y Lamine volvió a poner en jaque a la zaga visitante con una volea que Gazzaniga desvió a córner. El intercambio de golpes era constante y el público disfrutaba de un partido abierto e intenso, de ida y vuelta.

El tramo final del primer tiempo fue un carrusel de ocasiones. Bryan Gil, hiperactivo por la derecha, tuvo el 1-2 tras una gran combinación con Vitor Reis, pero su disparo se fue fuera por centímetros. Poco después, Álex Moreno irrumpió por la izquierda y asistió de nuevo a Witsel, que esta vez mandó el balón al limbo. El Barça, mientras tanto, veía cómo la lluvia empezaba a caer sobre Montjuic, paradigma de sus apuros. Justo antes del descanso, De Jong probó fortuna con una volea que Gazzaniga volvió a neutralizar. 1-1 al intermedio y sensación de que el Girona, con poco, estaba haciendo mucho daño.

Szczesny sostiene al Barça

Tras el descanso, Flick dio entrada a Fermín por Toni Fernández. El Girona, por su parte, salió más valiente. Bryan Gil volvió a sembrar el pánico con una internada eléctrica que Koundé abortó a tiempo. Poco a poco, sin embargo, los visitantes empezaron a ceder terreno y el Barça se volcó en busca del segundo. Fermín se erigió en protagonista, con varios disparos desde la frontal que obligaron a Gazzaniga a lucirse una y otra vez. Incluso llegó a marcar Pau Cubarsí en el minuto 61, aprovechando un barullo en el área, pero el VAR anuló el tanto por falta previa de Eric García.

El Barça lo intentaba con más corazón que cabeza. Rashford rozó el gol en dos ocasiones claras, una de ellas tras un excelente centro con el exterior de Roony Bardghji. Pero el marcador no se movía y los minutos caían como losas. Flick, impotente, decidió recurrir a lo impensable: mandar a Ronald Araújo al ataque.

Flick, expulsado… y el milagro de Araújo

El técnico alemán se jugó el todo por el todo. Con Lewandowski y Ferran Torres lesionados, no quedaban delanteros puros sobre el césped. Y Araújo, con su garra habitual, se instaló en el área rival dispuesto a rematar cualquier balón que volara cerca. Mientras tanto, la tensión crecía. Rashford reclamó penalti por un manotazo de Vitor Reis, pero Gil Manzano y el VAR lo desestimaron. La decisión desató la ira de Flick, que fue amonestado… y luego expulsado por protestar de forma airada. Era el minuto 91 y el alemán, fuera de sí, no daba crédito a que solo se hubiesen añadido cuatro minutos. Dos amarillas seguidas para Flick, que no estará en el banquillo en el Clásico.

Y entonces llegó el desenlace. En el tercero de esos cuatro, Roony combinó con De Jong por la derecha; el holandés centró raso y apareció Araújo con todo para anticiparse a Reis y empujar el balón a la red. Montjuïc estalló. El uruguayo corrió hacia la grada, brazos al cielo, mientras sus compañeros lo sepultaban en un abrazo eufórico. En la banda, Flick celebraba el tanto con un corte de mangas que podría estar dirigido al cuarto árbitro.

El pitido final desató la liberación. El Barça sigue vivo, pero el juego deja mucho que desear. El conjunto azulgrana continúa sin fluidez, la defensa es frágil, el centro del campo se parte en dos y el ataque que depende demasiado de las individualidades de sus estrellas. Un Barça que suma 22 puntos (uno más que el Real Madrid) para ser líder provisional antes de visitar el Bernabéu. Los culés llegarán al choque frente al eterno rival con la moral alta, pero también con más dudas que certezas.



Ficha técnica

FC Barcelona, 2: Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde (Gerard Martín, min. 76); Casadó (Araújo, min. 82), Pedri (Christensen, min. 63); Lamine Yamal (Bardghji, min. 63), De Jong, Rashford; y Toni Fernández (Fermín, min. 46)

Girona CF, 1: Gazzaniga; Hugo Rincón; Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Bryan Gil (Solís, min. 63), Arnau (Lass, min. 79), Witsel, Joel Roca (Asprilla, min. 68); Portu (Tsygankov, min. 63) y Vanat (Stuani, min. 68)

Goles: 1-0, min. 13: Pedri. 1-1, min. 20: Witsel. 2-1, min. 90+3: Araújo

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Mostró cartulina amarilla a Stuani (min. 75), Álex Moreno (min. 85) y a Araujo (min.90+4). Expulsó a Hansi Flick, por doble amarilla en el 90

Incidencias: Partido de la novena jornada de LaLiga disputado en el estadio Olímpic Lluís Companys de Barcelona ante 43.172 espectadores. Antes del inicio del partido, los jugadores exhibieron una pancarta de apoyo a las personas de afectadas por la DANA Alice, que provocó graves inundaciones y destrozas materiales muy importantes en la zona sur de Tarragona. Los jugadores del Girona, en una iniciativa conjunta de todos los equipos de LaLiga excepto del Villarreal y el Barcelona, hicieron un parón simbólico de 15 segundos en el inicio del partido en protesta por la disputa del partido entre los citados contendientes en Miami