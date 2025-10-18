LaLiga envía una tercera carta a AFE sin respuesta y se dirige a los jugadores para reafirmar su disposición al diálogo

LaLiga ha enviado una carta a todos los jugadores de la competición para reiterar su disposición al diálogo con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) en la que subraya su interés por mantener una reunión para abordar el partido programado en Miami entre el Villarreal CF y el FC Barcelona, el próximo 20 de diciembre.

Esta iniciativa se produce ante la falta de respuesta de AFE a las tres cartas previas enviadas por LaLiga, en las que se propusieron varias fechas para la reunión sin obtener contestación.

Según informó LaLiga, en la carta destaca que, en caso de no alcanzar un acuerdo sobre la fecha y hora de la reunión, el presidente, Javier Tebas, estará disponible para atender a los futbolistas de manera presencial, telefónica o mediante videoconferencia el próximo viernes 24 de octubre. Además, la patronal reafirma que en ningún momento ha rechazado la posibilidad de reunirse; por el contrario, desde el inicio se ha mostrado "plenamente dispuesta" a entablar un diálogo, proponiendo diversas fechas y soluciones viables para facilitar la reunión.

LaLiga también resalta en dicha comunicación la contribución económica realizada a AFE en los últimos años. Desde 2015, los clubes de LaLiga han aportado más de 100 millones de euros al sindicato de futbolistas, una muestra clara de su compromiso con los jugadores y el futuro del fútbol profesional en España. Esta cifra, reflejada también en la carta que han recibido hoy por parte de LaLiga, evidencia el apoyo constante a AFE y subraya la importancia del diálogo entre ambas partes.

Por otra parte, se señala la inflexibilidad de AFE, que ha fijado unilateralmente una fecha para el encuentro, desoyendo las dificultades de agenda previamente comunicadas por la patronal. Este comportamiento contradice las intenciones expresadas por AFE en sus últimas comunicaciones y dificulta el avance hacia una solución consensuada.

El mensaje de LaLiga reitera su compromiso con el bienestar de los futbolistas y con la transparencia en los proyectos que involucran a los clubes y jugadores.

En relación con el partido en Miami, LaLiga recalca que se trata de un proyecto estratégico de largo plazo, diseñado para potenciar la marca del fútbol español en Estados Unidos, un mercado clave para los derechos audiovisuales de la competición. En la misiva aseguran a los jugadores que este evento no es una operación económica puntual, sino una inversión en la proyección global de LaLiga y el fortalecimiento de su presencia en un mercado clave para el futuro de los derechos audiovisuales.