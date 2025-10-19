El Real Madrid ha sobrevivido una noche más en el alambre. En el Coliseum, donde el fútbol suele convertirse en una batalla de trincheras, el equipo de Xabi Alonso ha vuelto a ganar con lo justo: un solitario gol de Kylian Mbappé en el minuto 80 bastó para doblegar al Getafe (0-1) y recuperar el liderato de LaLiga en una jornada de sudor, paciencia y sufrimiento. El francés, que apenas necesitó una rendija, ha vuelto a demostrar por qué es el futbolista más determinante del mundo.

Y es que el partido fue el retrato exacto de lo que propone José Bordalás cuando un grande pisa su campo: resistencia numantina, líneas juntas, interrupciones constantes y un colmillo afilado para morder al rival cuando baja la guardia. El plan azulón funcionó durante más de 70 minutos, ahogando a un Madrid sin ritmo ni profundidad. Pero todo se fue al traste con un gesto de pura torpeza y que va a traer cola: Allan Nyom, recién entrado al campo, soltó un manotazo a Vinícius que dejó al Getafe con diez y abrió la puerta a la sentencia de Mbappé. ¿Habría sido amarilla y no roja? Munuera Montero lo tuvo clarísimo y no dudó en expulsar al central galo cuando llevaba menos de un minuto sobre el verde.

Xabi Alonso no se casa con nadie

Xabi Alonso ha vuelto a demostrar personalidad en su once. El técnico tolosarra no tiembla a la hora de sentar a pesos pesados si el guión lo exige. En Getafe, dejó a Vinícius en el banquillo para premiar a Rodrygo, repitió la apuesta de Bellingham como mediapunta por Güler y dio entrada a Camavinga y Alaba por los lesionados Ceballos y Huijsen. Un pequeño laboratorio táctico en busca de aire fresco ante un rival que no concede tregua.

El Getafe reclamó penalti en esta acción de Tchouaméni sobre Adrián Liso. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/P3SaORUCGg — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 19, 2025

Enfrente, Bordalás sorprendió dejando fuera de la alineación a su delantero más fiable, Borja Mayoral, para reforzar la zaga con un 5-4-1 que era más un muro que una defensa. El Getafe no engaña: renuncia al balón, pero no al control. Sabe vivir del sacrificio, de la falta táctica y del desgaste del contrario. Y durante buena parte del encuentro logró exactamente eso: desesperar al Real Madrid.

Dominio estéril y primeros avisos

El conjunto blanco monopolizó la posesión desde el inicio, pero sin profundidad. A los ocho minutos, Mbappé tuvo dos ocasiones seguidas —un disparo alto y un mano a mano que desbarató Soria— que parecían presagiar un partido abierto. Pero fue un espejismo. Pasado el primer cuarto de hora, el Real Madrid se diluyó en un mar de pases horizontales, incapaz de encontrar huecos entre las líneas azulonas. El Getafe apenas se asomó al área rival, salvo por dos caídas dentro del área que pidieron penalti sin fortuna y una volea de Álex Sancris que rozó el poste. Al descanso, el marcador seguía congelado y la sensación era que los de Bordalás se sentían más cómodos que nunca: el Madrid atacaba, sí, pero sin hacer daño.

Xabi Alonso tuvo que intervenir en el vestuarios. Alaba se quedó en la caseta y entró Asencio, lo que obligó a reajustar el dibujo, pasando Militao al perfil izquierdo del eje de la zaga. Pero la mejora no llegó. El Madrid seguía plano, sin ideas, y el Getafe empezó incluso a creer que podía cazar a su presa. Adrián Liso probó fortuna con un disparo lejano y el Coliseum rugió al ver que el 15 veces campeón de Europa apenas generaba peligro. Fue entonces cuando Xabi decidió recurrir a la artillería: primero Vinícius, después Güler. Con ellos, el Madrid ganó algo de chispa y ritmo, pero seguía faltando precisión en el último pase.

Nyom, la ruina azulona

Hasta que el partido cambió en un minuto. Corría el 79’ cuando Bordalás, con su equipo ya fatigado, dio entrada a Nyom para reforzar la banda y frenar a Vinícius. Fue un cambio suicida. El veterano defensa franco-camerunés, especialista en rozar el límite, tardó apenas 39 segundos en cruzarlo: un codazo sin balón al brasileño, a ojos del árbitro y del VAR, que le costó la roja directa.

🟥 Roja directa a Nyom por esta acción sobre Vinicius.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/sRKWLIXWaP — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 19, 2025

Con uno más, el Real Madrid olió la sangre. En la jugada siguiente, Güler filtró un pase al espacio, Mbappé remató, Soria despejó como pudo y el rechace, tras besar el palo, terminó dentro. Gol y, a la postre, los tres puntos.

De nombre 𝐋𝐢́𝐝𝐞𝐫 y de apellido 𝐌𝐛𝐚𝐩𝐩𝐞́. Un gol de Kylian rescata al Real Madrid en el Coliseum. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/1i5CweO2s4 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 19, 2025

El Getafe se descompuso. Álex Sancris también vio la roja por una entrada a destiempo y el Coliseum acabó con el aire resignado de las grandes noches frustradas. Aun así, Coba tuvo el empate en el minuto 96, pero Courtois, que ya empieza a parecer el de siempre, salvó a su equipo con una estirada felina un punto que habría sido un castigo cruel para el Madrid.

Expulsado Álex Sancris tras ver la segunda amarilla por esta falta sobre Vinicius. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/7ge747tK8d — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 19, 2025

Al final, victoria mínima y sufrida antes de una semana en la que los blancos recibirán a la Juventus y al Barcelona. Dos huesos duros de roer. De momento este Madrid de Xabi Alonso sigue sin brillar pero gana. Porque donde no llega el juego, aparece Mbappé. Y porque en los partidos que se atascan, cuando el talento y la fe se miden en centímetros, el francés marca la diferencia. Como también Courtois. En el Coliseum bastó una chispa de ambos para amarrar la victoria.



Ficha técnica

Getafe, 0: Soria; Kiko Femenía (Nyom, min. 76), Juan Iglesias, Duarte, Djené, Diego Rico; Sancris, Milla, Arambarri, Mario Martín (Kamara, min. 87); y Liso (Coba, min. 90)

Real Madrid, 1: Courtois; Valverde, Militao, Alaba (Asencio, min. 45), Carreras; Camavinga (Güler, min. 65), Tchouaméni, Bellingham (Gonzalo, min. 86); Mastantuono (Vinícius, min. 55), Mbappé y Rodrygo (Brahim, min. 86)

Gol: 0-1, min. 80: Mbappé

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité Andaluz). Mostró cartulina amarilla a Duarte (min. 48) y a Kiko Femenía (min. 64) por parte del Getafe. Expulsó a los jugadores del conjunto azulón Nyom (min. 76) con roja directa y a Sancris por doble amonestación (min. 74 y 84). También mostró cartulina amarilla a Tchouaméni por parte del Real Madrid (min. 95)

Incidencias: partido correspondiente a la novena jornada de LaLiga EA Sportes disputado ante cerca de 11.000 espectadores