Carvajal, sobre el partido en Miami: "Es una adulteración clarísima de la competición"

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, se posicionó en contra de que se dispute el partido de LaLiga entre el Villarreal y el Barcelona en Miami, Estados Unidos, al considerarlo "una adulteración clarísima de la competición".

Así lo afirmó Carvajal este lunes en unas declaraciones recogidas por Teledeporte, en las que el defensa abogó por una competición "bajo las mismas condiciones" para todos los equipos.

"Me parece una adulteración clarísima de la competición, que no hace que todos los equipos de LaLiga compitamos en las mismas condiciones; creo que es fundamental que seamos justos los propios jugadores, los clubes o la misma Liga, habrá que abogar por algo justo y creo que esto no lo hace", remarcó.

En la presente jornada de competición, que también ha continuado en el partido de este lunes entre Alavés y Valencia, los futbolistas de todos los equipos llevaron a cabo un parón durante los primeros diez o quince segundos de partido.

Este acto fue convocado por el sindicato de jugadores AFE para protestar "por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga" sobre la posibilidad de disputar en Miami (Estados Unidos) el 20 de diciembre el Villarreal-Barcelona, correspondiente a la decimoséptima jornada.

Este lunes, La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) ha planteado a LaLiga adelantar del viernes 24 al miércoles 22 la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo para hablar del traslado del partido, convocada por la patronal.