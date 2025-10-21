Los vecinos del Bernabéu celebran la sentencia que paraliza los aparcamientos del estadio

La Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu (AVPB) ha celebrado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que avala la paralización de las obras en las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu para construir dos aparcamientos subterráneos y un túnel, realizadas por el Real Madrid y autorizadas por el Ayuntamiento.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, el alto tribunal rechaza el recurso de apelación del Ayuntamiento de Madrid y del Real Madrid contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 que dio la razón a la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu (AVPB) y anuló el acuerdo de la Junta de Gobierno del Consistorio por el que se autorizaron dos aparcamientos en los alrededores del estadio.

EL TSJM acuerda en esta nueva sentencia imponer el pago de las costas procesales a las parte apelantes, si bien lo limita a 6.000 euros para el Ayuntamiento de Madrid y 12.000 para el Real Madrid Club de Fútbol.

En declaraciones a EFE, el presidente de la AVPB, Enrique Martínez, ha explicado que este fallo no sólo confirma "en todos sus extremos" la sentencia anterior, que condenaba al Ayuntamiento por siete causas de nulidad, sino que, al igual que aquella, le ha obligado a hacerse cargo de los costes del procedimiento.

"Es una gran alegría porque nosotros hemos dicho siempre que creemos en la justicia. Es la que nos puede salvar de estos atropellos que, desgraciadamente, se ven en muchas administraciones", ha afirmado el presidente de la asociación.

Sobre lo que supondría la construcción de esos aparcamientos, Martínez ha señalado que, en el terreno práctico, provocarían unos atascos "absolutamente bestiales" y unos "colapsos" de circulación "importantes" en la zona de Padre Damián y en los túneles.

"Además, es un problema medioambiental muy serio, porque meter dos mil coches a la hora, que es lo que decían ellos, mediante entradas y salidas, hubiera supuesto un incremento de contaminación absolutamente brutal", ha sentenciado.

El Ayuntamiento estudia la sentencia

En el Ayuntamiento de Madrid aún no han valorado la sentencia del TSJM y desde fuentes municipales se han limitado a señalar que "aún la están estudiando los servicios jurídicos" del Consistorio.