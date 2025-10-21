Surrealismo extremo de Gil Marín en su Real Zaragoza: ficha a un míster despedido hace 1 mes y sin experiencia en España

El valenciano Rubén Sellés se convirtió este lunes en el nuevo entrenador del Real Zaragoza para lo que resta de campaña y con opción a un año más, según anunció el conjunto maño.

🗣️ Primeras palabras de 𝑹𝒖𝒃𝒆́𝒏 𝑺𝒆𝒍𝒍𝒆́𝒔 como nuevo entrenador del Real Zaragoza — Real Zaragoza (@RealZaragoza) October 20, 2025

Sellés se hará con las riendas del equipo maño después de que Emilio Larraz, entrenador del Deportivo Aragón, se sentase en el banquillo de La Romareda el pasado sábado en la derrota del equipo por 0-5 ante la Cultural Leonesa.

Larraz había quedado al frente del equipo de manera interina tras el cese de Gabi Fernández, destituido el 12 de octubre tras caer contra el Almería (4-2) en el UD Almería Stadium, en la novena jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División).

Sellés, sin experiencia alguna en La Liga, ha sido un trotamundos de los banquillos en diferentes países de Europa como Grecia, Rusia, Azerbaiyán, Noruega y Dinamarca, desarrollando diversas metodologías de entrenamiento. El entrenador valenciano, muy metódico y fan de Rafa Benítez comenzó como preparador físico en el Aris de Salónica y el filial del Villarreal. Después pasó a ser entrenador asistente en el Shinnik Yaroslav de la Segunda rusa, de nuevo en el Aris y también en el Neftchi de Primera de Azerbayán. En 2015 se convirtió en analista jefe en el Stromgodset de la Primera noruega para después ser otra vez técnico asistente en el Qarabag y en el Aarhus danés. En 2020 fue nombrado primer entrenador en el filial del Valencia juvenil y volvió como asistente en el Copenhague.

Su debut como entrenado llegó hace tres años, en 2022 cuando se convirtió en primer entrenador del Southampton en la Premier League, y en su debut logró una meritoria victoria en Stamford Bridge frente al Chelsea (0-1).

Posteriormente dirigió a equipos como Reading, Hull City y Sheffield United. En el Reading protagonizó una notable remontada, haciendo un destacado trabajo en la 2023-2024 que le permitió firmar por el Hull City la campaña siguiente. Allí consiguió el hito de la permanencia en la Championship (segunda categoría del fútbol inglés), en la 2024-2025, después de llegar en diciembre con el equipo último y revertir la difícil situación que tenía el equipo tras 11 partidos consecutivos sin ganar. Pero su última experiencia es nefasta. Esta misma temporada fue despedido fulminantemente del Sheffield United, también de la Championship, tras perder los seis primeros partidos hace tan solo un mes. Ahora tiene ante sí el reto más importante de su corta carrera.

Como remarcan desde el Zaragoza, Sellés se distingue por su "capacidad para gestionar grupos humanos, ofreciendo una atención individualizada a cada jugador en los aspectos técnicos, tácticos y psicológicos".

Asimismo, su estilo de juego se define "por la intensidad y la verticalidad, sustentadas en el orden, la presión alta y la energía colectiva".

"Desde el club damos la bienvenida a Rubén Sellés y a su cuerpo técnico, y les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que afrontamos juntos. ¡Bienvenido, Rubén!", finalizó el comunicado.

Una apuesta muy arriesgada en la que el conjunto maño se juega mucho y es que atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia, donde la amenaza del descenso a Primera RFEF y salir del fútbol profesional es más real que nunca -aunque es cierto que desde que llegó la nueva propiedad en 2022 con Jorge Mas como cara visible y Gil Marín moviendo los hilos en la sombra, el equipo solo ha luchado por no descender-.

El Real Zaragoza es el colista de la Segunda División, con 6 puntos en diez jornadas, en las que sólo pudo sumar un triunfo y tres empates.