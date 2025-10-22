Tebas fracasa con su partido en Miami: la AFE y el Real Madrid celebran la cancelación

En plena noche de Champions, LaLiga anunció que se cancelaba el encuentro del Villarreal-Barça previsto en Miami el próximo 20 de diciembre. El argumento era que la decisión de la promotora de suspenderlo era por la "incertidumbre generada en España". Y las reacciones no se hicieron esperar y fueron de lo más variopintas. Desde la 'fiesta' en la AFE a la decepción del Barça o la rabia del Villarreal.

En el palco del encuentro frente al Manchester City las cámaras grabaron en directo la reacción de Fernando Roig Negreroles, directivo del Villarreal, a la decisión tomada por LaLiga. Su reacción fue… indescriptible: salto en el asiento, gesto de contrariedad y llamada telefónica instantánea. Esta reacción hace pensar que los directivos estaban muy a favor de disputar el partido en Miami correspondiente a la jornada del 20 de diciembre.

Además, el Villarreal fue el primer club en dar a conocer su opinión y transmitió su "absoluta indignación" con LaLiga por todo lo que ha rodeado al partido que iba a disputarse en diciembre en Miami. No obstante, el 'submarino amarillo' no ha publicado por el momento ningún comunicado acerca del tema.

Por su parte, el FC Barcelona sí emitió un comunicado tras conocer la noticia en el que exponen que el club "respeta y acata la decisión de cancelar el partido que los enfrentaría con el Villarreal en Miami correspondiente a la jornada 17 del LaLiga". Como no puede ser de otra manera, los culés no se quedan ahí y además, lamentan "la oportunidad perdida de expandir la imagen de la competición a un mercado estratégico y con capacidad de crecimiento y generación de recursos en beneficio de todo el mundo". Por otro lado, agradece el apoyo y el afecto incondicional que ha recibido de "nuestros aficionados y aficionadas en los Estados Unidos y lamenta profundamente que se vean privados de presenciar el partido oficial al país".

La AFE y el Real Madrid celebran la decisión

Tras conocerse la noticia, uno de los primeros que vieron de manera positiva esta decisión son la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) que se mostró satisfecha en un comunicado: "En la AFE estamos satisfechos porque los futbolistas han demostrado la fuerza que tienen donde saben hablar: en el terreno de juego. Estamos orgullosos de la unidad y resistencia a las presiones de los últimos días que han demostrado y del mensaje tan claro que han enviado".

No hay que olvidar que la entidad, liderada por David Aganzo, fue quien impulsó en los últimos días la medida de arrancar con 15 minutos de juego parado en todos los partidos en señal de protesta.

Por su parte, desde el Real Madrid también celebran la decisión de la cancelación del encuentro en Miami y muestran su satisfacción internamente, aunque no se haya pronunciado de manera oficial sobre el asunto. "Gana el pueblo", transmite una voz autorizada del club. En esa línea, la entidad madridista consideraba que la disputa del encuentro en suelo americano atentaba contra la identificación del aficionado. Recordemos también que los madridistas presentaron hace dos meses una primera denuncia al CSD por este asunto, denuncia que seguía estudiándose. De hecho, ha sido un trámite lento, principalmente, porque el CSD pidió más información a la RFEF para ver si se incumplía alguna normativa.

Pero, como no había resolución ninguna se presentó otra denuncia, también al CSD. Entonces las aguas se agitaron todavía más y Laporta no tardó en reaccionar: "el Real Madrid que diga lo que quiera; jugaremos en Miami". Palabras que se lleva el viento, visto lo visto.

Otras reacciones a la cancelación del partido

Tras dar a conocer la cancelación del partido de Miami anunciado a bombo y platillo, Javier Tebas publicó un comunicado en X (Twitter), que tituló "una oportunidad perdida para el fútbol español". Solamente leyendo el título ya se puede saber la opinión del presidente de LaLiga sobre este asunto…. Tebas destaca "la visión cerrada y provinciana" y advierte que "las verdaderas tradiciones del fútbol europeo se ven amenazadas por decisiones de las instituciones que lo gobiernan, que año tras año destruyen las ligas nacionales".

Además, Tebas no duda en denunciar que "se apela a la "integridad de la competición desde quienes llevan años cuestionando esa misma integridad, presionando a árbitros, a gobernantes, construyendo relatos distorsionados o utilizando la presión política y mediática como herramienta deportiva". En un claro nuevo ataque al Real Madrid.

Por su parte, el capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, dio a conocer su opinión tras su encuentro de Champions: "Lo que pedíamos era transparencia, no estamos ni a favor ni en contra", dijo sobre la cancelación del encuentro. El capitán reconoció que se enteró de la noticia por los periodistas ya que su equipo estaba jugando en Champions frente al Arsenal cuando saltó la noticia. "No lo sabía hasta que me lo habéis dicho vosotros, porque estaba jugando un partido y no podía estar con el móvil. A lo mejor para la próxima sí dan toda la información y vemos que es bueno para todos, pues bienvenido sea, y si vemos que no es así, seguiremos igual", continuó Koke.