Hay Messi para rato: la sorprendente duración de la renovación con el Inter Miami del astro argentino

El argentino Lionel Messi renovó este jueves su contrato con el Inter Miami hasta 2028, informó el club en una nota oficial.

Messi, de 38 años, juega en el Inter Miami desde 2023 y este año fue máximo artillero de la MLS en la temporada regular con 29 goles. El astro argentino fue campeón de la Leagues Cup en 2023 con el equipo de Florida.

¡GOLAAAAZO DE MESSIII! INATAJABLE SU REMATE, QUE SE CONVIERTE EN SU GOL 25 DE LA TEMPORADA: pic.twitter.com/m6mDv10d7X — MLS Español (@MLSes) October 12, 2025

La idea del jugador es seguir en activo en Miami para, amén de ganar títulos con el club, llegar en plena forma al Mundial 2026, que sería su sexta Copa, algo inédito en la historia del fútbol (hay ocho jugadores con cinco, Cristiano entre ellos). Y este contrato largo colma esas expectativas.

El Inter Miami hizo oficial la renovación de contrato con el mensaje 'He's home' (Está en casa), acompañado por un vídeo en el que se ve a Messi, vestido con traje azul oscuro, sentarse a una mesa y firmar el acuerdo.

En el desarrollo del video se ve como Messi se encuentra en el centro del Freedom Park, el estadio que el Inter Miami está edificando en la zona del aeropuerto de la ciudad y cuyas obras terminarán en 2026.

Uno de los grandes objetivos del Inter Miami era que Messi siguiera con el club precisamente para la apertura de la nueva instalación, que acercará al equipo a la ciudad.

Hasta la presente temporada, el Inter Miami disputa sus partidos como local en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, a casi 50 kilómetros de Miami.

Messi fue protagonista de una temporada estelar con el club de Javier Mascherano y, además de sus 29 goles, repartió 19 asistencias.

El Inter Miami disputará este viernes el primer partido de la serie de primera ronda de los 'playoffs' contra el Nashville.

Messi, encantado

Leo Messi aseguró este jueves, tras renovar su contrato con el Inter Miami hasta 2028, que seguir en el club de Florida "además de ser un sueño, es una realidad hermosa".

"Es una alegría seguir acá y continuar con este proyecto que, además de ser un sueño, es una realidad hermosa: jugar en este estadio, en Miami Freedom Park. Desde que llegué a Miami soy muy feliz, así que estoy realmente contento de continuar", dijo Messi en declaraciones facilitadas por el club.

"Vivimos con mucha ansiedad el momento en que podamos jugar en el Miami Freedom Park. Tenemos muchas ganas de que esté terminado, poder vivirlo desde adentro, en nuestra nueva casa y que la gente también la pueda disfrutar. Va a ser algo muy lindo jugar de local en una cancha tan espectacular", añadió Messi desde el sitio donde se construye el nuevo estadio.