La Policía Nacional ha esclarecido el robo de cinco relojes de alta gama al exfutbolista del Real Madrid Iker Casillas y ha detenido a un hombre y a su empleada del hogar, al tiempo que ha recuperado dos de las piezas sustraídas.

La Policía Nacional ha informado este viernes del esclarecimiento de este robo, mientras que fuentes policiales han indicado que se trataba de los relojes robados a Iker Casillas en el interior de su vivienda.

La denuncia se interpuso el 16 de octubre y las detenciones se produjeron el pasado martes, día 21, en un arresto que se precipitó al conocerse que ambos sospechosos pretendían abandonar el país de manera inminente.

La implicación de una persona del entorno doméstico del ex guardameta de la selección nacional añade un componente de traición de confianza al suceso, que ha generado gran atención mediática. Por el momento, no se han revelado más detalles sobre la identidad del segundo detenido.

Ambos arrestados han pasado a disposición judicial, mientras la investigación continúa abierta para esclarecer completamente lo ocurrido y recuperar el resto del botín.