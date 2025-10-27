El Atlético de Madrid ha logrado en La Cartuja su primera victoria como visitante de la temporada, lo que lo propulsa a puestos de Liga de Campeones en detrimento de un Betis que regaló los dos tantos colchoneros en el primer tiempo y, pese a su mejoría, se estrelló en la segunda parte con la férrea zaga de los de Diego Pablo Simeone.

La blandura defensiva de los locales marcó un inicio de encuentro en el que Julián Álvarez pudo marcar a los dos minutos tras una pifia de Bartra en el cruce y Giuliano sí sancionó, segundos después, un despeje en globo de Bellerín que le cayó en su pie izquierdo, con el que remató de precisa volea.

Primero dispara y luego pregunta. 🎯🌪️ El 𝗚𝗢𝗟𝗔𝗭𝗢 𝗗𝗘 𝗚𝗜𝗨𝗟𝗜𝗔𝗡𝗢 para encaminar el triunfo del Atlético de Madrid en La Cartuja. @giulianosimeone#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/IMASJ14SKV — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 27, 2025

Fueron unos primeros compases de mucha dificultad para un Betis que pudo encajar el 0-2 en un cabezazo de Hancko a la cruceta y en un tiro cruzado de Nico González que detuvo Pau López, pero el equipo de Pellegrini ajustó la presión con el paso de los minutos para mejorar sus prestaciones.

Un robo alto posibilitó un chute de Abde desde el borde del área que Oblak desvió junto a su palo derecho, aunque los riesgos de los locales en su intento por incomodar la salida de pelota colchonera también propició contragolpes como el que condujo Giuliano, cuyo pase fue mal culminado por Julián Álvarez en posición franca.

En la prolongación del primer periodo, llegó una de las jugadas que pudo cambiar el curso del partido, ya que los jugadores béticos se quedaron en el área rival reclamando un posible penalti por agarrón a Natan y el Atlético aprovechó la desatención del rival para lanzar un contraataque fulgurante que Álex Baena convirtió en el 0-2 con un bonito derechazo a la escuadra.

La entrada de Lo Celso por Marc Roca en el descanso animó el sector ofensivo del equipo verdiblanco, que rozó el descuento en el primer cuarto de hora con un disparo del argentino que detuvo Oblak y con un libre directo ejecutado por Abde que se estrelló en el travesaño (min. 59).

Tras ese primer arreón, se le pareció acabar la gasolina al Betis, que ya sólo creó una oportunidad, de Lo Celso en bonito pase interior filtrado por Amrabat, y que dejó concluir el encuentro colgando balones inocuos sobre el área de un Atlético que ni siquiera necesitó inquietar en ataque.

Ficha técnica:

Real Betis, 0: Pau López; Bellerín (Ruibal, min. 69), Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez (Junior, min. 69); Amrabat, Marc Roca (Lo Celso, min. 46); Antony, Fornals (Deossa, min. 76), Abde; y Cucho Hernández (Bakambu, min. 76).

Atlético de Madrid, 2: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko; Koke (Molina, min. 82), Barrios (Gallagher, min. 55); Giuliano (Almada, min. 82), Álex Baena (Griezmann, min. 60), Nico González; y Julián Álvarez (Sorloth, min. 60).

Goles: 0-1, min. 3: Giuliano. 0-2, min. 46: Álex Baena

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Amonestó a los locales Lo Celso (min. 85) y Amrabat (min. 92); y al visitante Nico González (min. 84).

Incidencias: Partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports celebrado en el estadio de La Cartuja ante 57.537 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Sandra Peña, la niña fallecida la semana pasada en Sevilla víctima del acoso escolar.