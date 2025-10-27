Las consecuencias del asunto Vinicius que pueden resquebrajar la armonía del Real Madrid

El Real Madrid celebra la resaca del triunfo en el Clásico con un regusto agridulce. La actitud de Vinicius tras el cambio por Rodrygo en el minuto 72 ha dado la vuelta al mundo y la imagen del brasileño ha quedado tocada.

Lo curioso es que en las altas esferas del conjunto merengue hay varias voces autorizadas que defendían al brasileño y que no entienden el cambio de Xabi Alonso en una segunda parte donde el Madrid levantó el pie del acelerador, se metió atrás, cedió el balón y dio opción al Barcelona de levantarse cuando el equipo de Flick estaba casi muerto -es el peor Barça de Flick, con bajas y jugadores fuera de forma, solo De Jong y Pedri están en su punto físico álgido-. El partido estaba para dejar muy tocado al equipo que preside Joan Laporta pero el Madrid se achicó en la segunda parte y llegó a jugar con fuego con un resultado tan ajustado (el 2-1 final). La gestión de esta segunda mitad por parte de Xabi Alonso no ha gustado demasiado en la cúpula del Bernabéu.

Vinicius Jr y su reacción tras ser cambiado por Xabi Alonso en ELCLÁSICO 😠 "Me voy del equipo, me voy" 🔊#ELPOST pic.twitter.com/12AGPajpCo — DAZN España (@DAZN_ES) October 26, 2025

Sin embargo la actitud del brasileño le quitó toda parte de razón que pudiera tener. Sus palabras de "Siempre soy yo. Voy a dejar el equipo, mejor me voy" han sentado como un tremendo jarro de agua fría no solo en el vestuario -a sus compañeros les resultó una actitud infantil y egoísta-, la directiva considera desmesurada su reacción así como gran parte de la afición.

No habrá sanción

Lo que tienen claro en el Real Madrid es que el tema de Vinicius debe resolverse de puertas para dentro, en el vestuario, donde se lavan los trapos sucios. Respaldan a Xabi y acatarán cualquier decisión que tome el técnico tolosarra. No habrá sanción alguna por parte del club. La idea de Alonso es zanjar el tema, dar un aviso en privado a Vini e intentar seguir construyendo un equipo.

No termina de renovar

Vinicius, que en el campo está ganándose su renovación partido a partido, sigue sin ampliar su contrato con el Real Madrid que finaliza el 30 de junio de 2027. El brasileño y su entorno están desencantados con el trato que le están dando Xabi Alonso -varias suplencias y las escasas veces esta temporada que ha jugado el partido completo- y no descartan acudir al mercado este verano o incluso agotar su contrato y salir libre en junio de 2027.

El Caso Vinicius tiene dividida a la afición del Real Madrid. Muchos apoyan a Xabi Alonso y critican la actitud del brasileño otros sin embargo consideran inaceptable que Vini, con el partido que estaba firmando, fuera sustituido cuando aún quedaban veinte minutos largos de partido.

Si yo tengo que apostar por un jugador siempre será por Vinicius Jr así lo quiero con sangre, con el cushillo en los dientes como un pitbull rabioso, lo quiero como lo que es un dragón que defienda al Real Madrid pic.twitter.com/Q16pVxD8HG — General Mendy (@alvincastilla23) October 27, 2025

Su lucha constante por el Madrid -el pelotazo a Lamine o como salió después del pitido final a afear al extremo internacional español sus inaceptables acusaciones en la previa del partido -"El Madrid roba.."- son actos muy aplaudidos.

Xabi Alonso debe hilar muy fino con el tema de Vinicius. El brasileño ha puesto todo de su parte -mejora en la presión, en las tareas defensivas y recuperar su mejor versión ofensiva- y ahora le toca al entrenador vasco cumplir -rotar también los cambios- si no quiere ver como el asunto Vinicius deriva en todo un caso de impredecibles consecuencias.