¿Puede afectar el encontronazo entre Carvajal y Lamine Yamal al vestuario de la Selección?

El encontronazo entre Dani Carvajal y Lamine Yamal en el Clásico -Carvajal le rindió cuentas a Lamine tras el pitido final- pone en alerta al fútbol español. ¿Podría afectar al vestuario de la Selección? Ambos son fijos para Luis de la Fuente.

Carvajal was respectful but it was Lamine Yamal who spoke Yet again Barca PR power fools the world by making everyone believe that Carvajal was the aggressor pic.twitter.com/M64EZEnLhU — Rk (@RkFutbol) October 27, 2025

En el campo, donde compartieron banda, y fuera. De la Fuente siempre ha presumido del excelente ambiente que se vive en la selección. En Las Rozas se da por seguro que nada va a cambiar, aunque pueda haber inquietud por lo vivido.

Una leyenda de la selección, Marcos Senna, actual director de relaciones institucionales del Villarreal, deja clara su postura y asegura que no afectará al combinado nacional:

"En mi época se decía que los del Barça y del Madrid no se llevaban bien. Y cuando estuve ahí fue todo al revés. De hecho, he sido un afortunado de haber estado con una muy buena generación. Ganamos la Euro y había un muy buen ambiente", recordó Senna en la gala anual de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana.

A la hora de mirar a lo vivido en 2011, se señala que los tiempos son distintos. Se valora mucho el mensaje pacificador de Xabi Alonso después del partido: "No hay que asustarse por ese pique sano, dentro del respeto". Además, se apunta que la estructura de la selección actual nada tiene que ver con la de entonces.