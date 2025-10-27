El Clásico del fútbol español es de todo menos tranquilo y el vivido en el Santiago Bernabéu no podía ser menos… Hubo de todo, polémica arbitral, tangana al final del encuentro y enfado de Vinicius con su propio entrenador al ser cambiado. El brasileño ha demostrado en más de una ocasión que no le gusta demasiado salir del terreno de juego antes del pitido del árbitro.

Pese a que el marcador fue favorable a los blancos, 2-1 al pitido final, el Real Madrid no pudo celebrar del todo la victoria por la tangana final. En la rueda de prensa, Xabi Alonso aseguró estar "muy contento" por el rendimiento de todos sus pupilos ante el Barça.

La felicidad del tolosarra es porque por fin queda atrás de verdad la dura derrota del Metropolitano… "Lo veníamos hablando en la previa, lo importante que era el partido. No solo por los tres puntos, sino por lo que podía suponer una victoria, el merecerlo". Y el Madrid lo mereció. Y ganó. La única mancha negra de la jornada de fútbol en el Bernabéu fue el enfado de Vinicius al ser sustituido…

"Venga, Vini, h***" 🗣️ El momento del cambio de Vinicius. El intercambio de palabras con Xabi Alonso.

Xabi Alonso no le dio la mayor importancia al gesto del jugador brasileño y aseguró que hablará con él. "No quiero perder el foco de lo importante. Son cosas que las hablaremos. Dentro del gran partido que ha sido, Vini también ha aportado mucho. Es una victoria importante, merecida, incluso corta. Tuvimos ocasiones, el penalti... Nos da la sensación de equipo competitivo en partidos grandes".

Como es costumbre en el técnico madridista, no quiso empañar la celebración con polémicas internas y optó por mantener el foco en el rendimiento colectivo. De hecho, sobre la actuación de los jugadores, Alonso aseguró haber "visto disfrutar al equipo sobre el campo" y recalcó que la conexión vivida con el público es muy importante.