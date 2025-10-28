La audiencia de 'El Clásico' en DAZN crece más de un 24% respecto al mismo duelo de la temporada pasada

La audiencia de 'El Clásico' en DAZN creció más de un 24% respecto al mismo duelo de la temporada pasada. Según informó este martes la plataforma, el incremento en el tiempo total de visionado en el partido que enfrentó el domingo pasado al Real Madrid y al Barcelona lo consolida "como el evento con mayor nivel de ‘engagement’ en la historia de DAZN en España".

El domingo fue, además, el día de mayor actividad desde el lanzamiento de la plataforma en España, con más de 3,1 millones de horas reproducidas, alcanzando un récord de usuarios conectados a la plataforma en un solo día en nuestro país. Este dato se logró gracias al seguimiento de ‘El Clásico’, que lideró la jornada, junto a otros grandes eventos del fin de semana como el Gran Premio de México de Fórmula 1, la carrera de MotoGP de Malasia, el resto de partidos de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION, o el programa ‘Influencer Wars’.

La plataforma ofreció una cobertura de más de seis horas en directo, que incluyó conexiones simultáneas desde los puntos más importantes del fin de semana: el Santiago Bernabéu, Valdebebas, la oficina central de DAZN, el hotel del FC Barcelona y la FanZone organizada junto con LALIGA en el Parque de Berlín, que se convirtió en el epicentro de ‘La previa de El Clásico’. Más de 80 profesionales participaron en el dispositivo técnico y editorial que hizo posible "una retransmisión sin precedentes". Además, DAZN apostó por una cobertura centrada en el entretenimiento, con programas especiales como ‘La Dazoneta’ e ‘Influencer Wars’, que se convirtió en el contenido gratuito más visto del fin de semana. De esta forma, la plataforma reforzó su presencia multiplataforma y amplió su conexión con el público más joven.

La reacción de Vinícius Jr. tras su sustitución

La previa del encuentro contó con la participación de Quique Sánchez Flores, Joselu, Julen Lopetegui, Pablo Laso y Pedro de la Rosa, quienes aportaron su análisis y visión en una cobertura que combinó información, entretenimiento y emoción. Además, ‘El Post’ ofreció algunos de los momentos más comentados del encuentro. La señal de la plataforma recogió la reacción de Vinícius Jr. tras su sustitución, una de las imágenes más virales del choque, así como la tensión final entre Lamine Yamal y varios jugadores del Real Madrid.

Gracias al acceso exclusivo a imágenes inéditas del partido, DAZN lideró la narrativa posterior y se convirtió en referencia informativa de la jornada. Estas secuencias, junto a los mejores instantes del duelo, centraron el análisis posterior y se transformaron en algunos de los clips más compartidos en redes sociales durante el domingo. Registró un crecimiento de más del 24% en audiencia en la plataforma respecto al mismo duelo de la pasada temporada de LALIGA EA SPORTS (sin considerar la audiencia incremental en los canales lineales de DAZN disponibles en operadores de telecomunicaciones y otros socios).

De esta manera, el impacto de la emisión se trasladó al entorno digital, donde las publicaciones de DAZN superaron los 75 millones de visualizaciones y los 4 millones de interacciones en TikTok, Instagram y X. Estos resultados refuerzan el liderazgo de la plataforma en el ámbito del entretenimiento deportivo digital en España.

Publicidad

El impacto también se trasladó al ámbito comercial. La plataforma alcanzó un récord histórico de ventas publicitarias durante una jornada de LALIGA EA SPORTS, logrando un 100 % de sell through rate en los espacios disponibles vinculados al encuentro. Además, el impacto de las marcas aumentó un 28% respecto a El Clásico de la temporada 2023/24, un dato que pone de relieve el atractivo y la relevancia de este partido como uno de los grandes escaparates deportivos del calendario en DAZN.

El encuentro está disponible 'a la carta' dentro del 'plan Fútbol', junto con los mejores momentos, resúmenes y análisis exclusivos. "Este plan tiene la propuesta más completa para disfrutar del mejor fútbol, con cinco partidos por jornada en 35 de las 38 fechas de LALIGA EA SPORTS, además del encuentro en abierto que se emite cada fin de semana. La suscripción incluye también todos los partidos de LALIGA HYPERMOTION, así como todos los choques de Premier League, Serie A, Bundesliga, Liga F, y las principales ligas femeninas de Francia, Alemania e Italia, lo que reafirma a DAZN como el destino de referencia para los aficionados al fútbol".