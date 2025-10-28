Marcos Llorente no se rinde. El centrocampista del Atlético de Madrid sigue manifestando en sus redes sociales las teorías que le rondan por su cabeza.

En esta ocasión ha vuelto a referirse, sin citarlo, a las supuestas fumigaciones desde los aviones. La teoría conocida como chemtrails —o estelas químicas—, una creencia sin respaldo científico que sostiene que los aviones liberan sustancias tóxicas en la atmósfera para manipular el clima o afectar a la salud de la población.

En una nueva historia de Instagram, Llorente compartió un vídeo del atardecer en Madrid en el que se veían varias estelas en el cielo. Junto a las imágenes, escribió: "Ya en serio, ¿me tengo que creer que esto es normal?", acompañado de risas y un emoticono de palomitas. Además lo ha acompañado de una conocida canción que reza "Ojalá me lleve el diablo" en su letra.

Aunque el jugador nunca ha desarrollado públicamente su postura, sí lo ha hecho su esposa, la influencer Patricia Noarbe, conocida como Paddy. En redes sociales, Paddy ha defendido en varias ocasiones que quienes niegan la existencia de la geoingeniería "no quieren mirar ni el cielo, ni el BOE/AEMET o la OMM". De hecho, meses atrás, Llorente ya publicó una foto con un mensaje tajante: "Basta ya".

La geoingeniería, en términos científicos, hace referencia a técnicas destinadas a intervenir en el clima global, desde reflejar más radiación solar hacia el espacio hasta capturar CO2 de la atmósfera. Sin embargo, para Llorente y Noarbe, las llamadas estelas químicas serían la prueba de un intento deliberado de manipulación climática y social.

Su historial de polémicas

No es la primera vez que el futbolista rojiblanco salta a la primera plana por motivos extradeportivos. Llorente es defensor de la dieta paleolítica, se ha dejado ver paseando a su perro a cero grados sin camiseta y ha defendido con firmeza su costumbre de exponerse al sol sin ningún tipo de protección.

En una ocasión, respondió con dureza a un seguidor: "Si crees que el cáncer de piel aparece por culpa del sol, eres el rey de los ignorantes". Ante la polémica desatada, Llorente se vio obligado a matizar sus palabras: aseguró no ser negacionista del melanoma, aunque insistió en que el sol no es el culpable de las enfermedades, sino los hábitos de vida modernos.

"¿Qué culpa tiene el sol de que abusemos de él en vacaciones tras evitarlo todo el año? ¿Qué culpa tiene de la mala alimentación, de la radiación artificial o de los ritmos circadianos alterados?", escribió en un extenso mensaje en redes, donde reafirmó su visión de que la exposición solar es, en realidad, beneficiosa para la salud.