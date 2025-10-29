LaLiga ha confirmado los horarios de la jornada 14 de Primera División y los de los encuentros adelantados de la jornada 19, que se modificarán por la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí el próximo mes de enero.

Lo primero es que el FC Barcelona recibirá al Deportivo Alavés el sábado 29 de noviembre a las 16:15 horas, solo cuatro días después de visitar Stamford Bridge para enfrentarse al Chelsea en la Champions League. Cabe destacar que todavía no se sabe cuál será el escenario de ese duelo ya que el club espera la licencia de primera ocupación del Spotify Camp Nou para poder reabrirlo.

El Real Madrid, por su parte, afrontará un calendario más ajustado. Los blancos jugarán en Girona el domingo 30 de noviembre a las 21:00 y tres días después, el miércoles 3 de diciembre, se medirán al Athletic en San Mamés, con apenas 70 horas de descanso entre ambos encuentros.

HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los encuentros adelantados de la jornada 19 de #LALIGAEASPORTS. 👉 https://t.co/1zxl2adkKb pic.twitter.com/a6SNqKxTUe — LALIGA (@LaLiga) October 29, 2025

Además, el Barça-Atlético de Madrid correspondiente a la jornada 19 se disputará el martes 2 de diciembre a las 21:00, una fecha que coincide con la vuelta de la final de la UEFA Women's Nations League entre España y Alemania, lo que ha generado malestar entre aficionados y en el entorno de la selección femenina.

Al parecer tanto la Federación Española (RFEF) como la seleccionadora, Sonia Bermúdez, habían solicitado que no se programaran partidos masculinos ese día, pero las exigencias del calendario lo han hecho inevitable. Lo que parece confirmado es que no coincidirán en horario ya que el encuentro femenino será a las 19:00.

Por su parte, hay que destacar que las semifinales de la Supercopa de España se jugarán en Yeda (Arabia Saudí) el 7 y 8 de enero, con la final prevista para el día 11 del mismo mes.