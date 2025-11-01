Menú

Bordalás y Nyom se cuelan en el top de parejas más deseadas para dar las Campanadas

Surrealista encuesta de RTVE con varios duplas inesperadas.

RTVE ha generado una cascada de comentarios y un enorme revuelo al solicitar a su audiencia que elijan una pareja que les haga ilusión para presentar las campanadas desde la Puerta del Sol. Las duplas más solicitadas iban desde Vito Quiles y Gabriel Rufián, Fernando Alonso y Antonio Lobato, Pablo Motos y David Broncano y una dupla futbolística inesperada como Allan Romeo Nyom y José Bordalás, defensa y entrenador del Getafe.

Una dupla que es de las más votadas y que ha generado todo un movimiento en redes sociales para que el carrilero y el técnico sea los elegidos. La respuesta de Bordalás da esperanzas de que podamos ver al enorme entrenador alicantino representando a los españoles en las campanadas de fin de año: "¿Presentar las campanadas con Nyom? Eso me han comentado, me ha hecho mucha gracia. No estaría nada mal, la verdad. Ahí lo dejo, si si".

La dupla de Allan Romeo Nyom y José Bordalás cierra el Top-5 de las más votadas. Han recibido 2.400 votos a favor. No han logrado superar a Koldo García y José Luís Ábalos (2.600 votos), Antonio Lobato y Fernando Alonso (4.100 votos), Simón Pérez y Silvia Charro (7.200 votos) y Gabriel Rufián y Vito Quiles (8.300 votos).

Bordalás, mientras, sigue firmando milagros semana a semana. Su equipo, el Getafe, ganó al Girona este viernes y se sitúa sexto con 17 puntazos tras once jornadas disputadas.

