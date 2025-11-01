RTVE ha generado una cascada de comentarios y un enorme revuelo al solicitar a su audiencia que elijan una pareja que les haga ilusión para presentar las campanadas desde la Puerta del Sol. Las duplas más solicitadas iban desde Vito Quiles y Gabriel Rufián, Fernando Alonso y Antonio Lobato, Pablo Motos y David Broncano y una dupla futbolística inesperada como Allan Romeo Nyom y José Bordalás, defensa y entrenador del Getafe.

Una dupla que es de las más votadas y que ha generado todo un movimiento en redes sociales para que el carrilero y el técnico sea los elegidos. La respuesta de Bordalás da esperanzas de que podamos ver al enorme entrenador alicantino representando a los españoles en las campanadas de fin de año: "¿Presentar las campanadas con Nyom? Eso me han comentado, me ha hecho mucha gracia. No estaría nada mal, la verdad. Ahí lo dejo, si si".

🗣️ "¿Presentar las campanadas con Nyom? No estaría nada mal" ¡OJO @La1_tve, QUE A BORDALÁS LE HA GUSTADO LA IDEA! 🤣🤣🤣🤣🤣#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/6c1DUVxLnC — DAZN España (@DAZN_ES) October 31, 2025

La dupla de Allan Romeo Nyom y José Bordalás cierra el Top-5 de las más votadas. Han recibido 2.400 votos a favor. No han logrado superar a Koldo García y José Luís Ábalos (2.600 votos), Antonio Lobato y Fernando Alonso (4.100 votos), Simón Pérez y Silvia Charro (7.200 votos) y Gabriel Rufián y Vito Quiles (8.300 votos).

Bordalás, mientras, sigue firmando milagros semana a semana. Su equipo, el Getafe, ganó al Girona este viernes y se sitúa sexto con 17 puntazos tras once jornadas disputadas.