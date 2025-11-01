El Real Madrid goleó al Valencia (4-0) en una noche de fiesta para Kylian Mbappé. Celebró con su afición la Bota de Oro que se le entregó el viernes, marcó un doblete que pudo ser triplete, pero le dejó el segundo penalti a un Vinícius que, en el foco por su comportamiento tras ser sustituido en el clásico, lo falló. Y Bellingham y Carreras completaron el marcador ante un Valencia abatido.

Los de Carlos Corberán llegaban al Santiago Bernabéu en el peor momento de la temporada -en descenso, tras cinco partidos consecutivos sin ganar en Liga-, pero con el recuerdo de la victoria en los últimos instantes de la pasada temporada, que les dio alas. Sin embargo, Mbappé se encargó de echar por tierra cualquier esperanza.

Tras ofrecer a su afición la Bota de Oro que le acredita como máximo goleador de la temporada 2024-2025 con 31 goles en 34 partidos ligueros, el francés reafirmó de nuevo en el campo su condición de líder del equipo y como uno de los jugadores más en forma de Europa.

Empezó dominador del partido el Real Madrid ante un Valencia en 4-4-2 y con muchas dudas. Ya lo demostró Diego López en el minuto 5, con un mal pase atrás en salida de balón que sólo Copete evitó que se convirtiera en el primer gol de la noche de Mbappé… que no tardó en llegar.

En el minuto 19, Mbappé transformó un penalti, en la misma portería y disparando al mismo lugar que hace seis días en un clásico en el que Szczęsny le detuvo la pena máxima. Sin embargo, Julen Agirrezabala no pudo hacer lo propio en un penalti que Mateo Busquets Ferrer pitó, previa revisión en el VAR durante más de tres minutos, por mano de César Tárrega en una disputa con Militao en un saque de esquina.

No reaccionó el Valencia y siguió apretando un Real Madrid que llegaba con facilidad al área rival gracias a los errores defensivos de los visitantes. En uno de ellos, doble, primero de Thierry Correia que dejó solo a Arda Güler en banda derecha y después de Copete midiendo mal en el centro que remató Mbappé, permitió al galo firmar su doblete en el minuto 31.

De nuevo, la conexión Güler-Mbappé dando goles al Real Madrid. Sexta asistencia del turco al francés en lo que va de temporada.

Un Mbappé que, consciente de la necesidad de Vinícius de marcar para hacer olvidar su enfado tras ser sustituido en el clásico y que le obligó a pedir perdón, decidió ceder al brasileño un penalti claro de Thierry Correia, quien llegó muy tarde a robar el balón a Álcaro Carreras.

Sin embargo, Vinícius falló. Penalti flojo al medio de la portería que, esta vez sí, detuvo Julen Aguirrezabala y que provocó algunos pitos que, a pesar de la actitud de ‘Vini’ en el clásico, no se escucharon previamente. Es más, recibió el cariño de su afición en forma de aplausos, tanto cuando su nombre fue anunciado en megafonía como parte del once titular, sin castigo por parte de Xabi Alonso, como cuando fue sustituido ya en la segunda mitad.

Desaprovechó en el minuto 43 el 3-0 el Real Madrid, pero no tardó en conseguirlo. Jugada individual de Bellingham en banda izquierda, recortando a Correia, de nuevo expuesto, y Fran Beltrán antes de disparar raso al palo largo para marcar su segundo gol consecutivo y refrendar su buen estado de forma.

Una ventaja que se convirtió en la más amplia al descanso en toda la temporada para el Real Madrid. Y Xabi Alonso aprovechó para dar descanso a Tchouaméni y Güler -quien en el minuto 2 se torció el tobillo al pisar a Pepelu- pensando en la visita a Anfield del martes.

También lo demostraron los jugadores sobre el terreno de juego. Sin esfuerzos innecesarios, ritmo pausado y de control del marcador ante un Valencia que no hizo ni el amago de meterse en el partido, a pesar de los cuatro cambios tempranos de Cobrerán.

Tanto bajó la intensidad que Xabi Alonso le dio los primeros minutos de la temporada a Endrick. Dijo en la rueda de prensa previa al partido ante el Valencia que necesitaba el contexto necesario, sin apuros por el resultado, y lo tuvo este sábado, sacando al brasileño al campo en el minuto 78, cuatro antes de que Álvaro Carreras hiciera el último tanto del encuentro.

Disparo potente, cruzado, a la escuadra ante el que nada pudo hacer el guardameta del Valencia para evitar el 4-0 en el marcador que deja al Real Madrid con ocho puntos de ventaja en el liderato de la Liga respecto a un FC Barcelona que recibe el domingo al Elche; mientras que el Valencia se mantiene en puestos de descenso y suma seis partidos sin ganar en Liga -cuatro derrotas y dos empates-.

Ficha técnica:

Real Madrid, 4: Courtois; Fede Valverde, Militao, Huijsen (Asencio, m.68), Carreras; Tchouaméni (Camavinga, m.46), Güler (Ceballos, m.46), Bellingham; Mastantuono, Vinicius (Rodrygo, m.78) y Mbappé (Endrick, m.78)

Valencia, 0: Agirrezabala; Thierry Correia (Cömert, m.55), Tárrega, Copete, Gayà; Diego López (Hugo Duro, m.55), Santamaría, Pepelu (Javi Guerra, m.87), Rioja (Jesús Vázquez, m.55); Danjuma y Fran Beltrán (André Almeida, m.46).

Goles: 1-0, m, 19: Mbappé, de penalti. 2-0, m, 31: Mbappé. 3-0, m.44: Bellingham. 4-0, m.82: Carreras.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Comité Balear). Amonestó a Tchouaméni (m.36) en el Real Madrid y a Javi Guerra (m.88) en el Valencia.

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 74.796 espectadores. Antes del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de José Manuel Ochotorena y de la abuela de Dani Carvajal, Julia Sánchez Herrera. Además, Mbappé recibió el premio a mejor jugador de octubre en la Liga y ofreció a su afición el trofeo que le acredita como Bota de Oro.