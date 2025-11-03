El consejo de Ancelotti a Vinicius tras su airada reacción en el Clásico

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, reveló este lunes que habló con Vinícius Júnior y le dio consejos tras su reacción airada en el clásico entre Real Madrid y Barcelona de la liga española.

Ancelotti afirmó que le dijo a Vinícius que había cometido un error, y consideró que el asunto está "resuelto" tras las disculpas del delantero del Real Madrid.

"Hablé con Vinícius del tema, de la reacción. Le he dicho lo que pensaba, que cometió un error. Él lo entendió. Pidió disculpas, creo que está resuelto", dijo el extécnico del Real Madrid en la rueda de prensa en Río de Janeiro, en la que anunció los convocados para los próximos amistosos de la 'Canarinha'.

El preparador italiano, que también dirigió a Vinícius en el Real Madrid, opinó que tras el pedido de disculpas del jugador "no hay problema ni aquí, ni con su club, ni con su entrenador", Xabi Alonso.

Vinícius causó una gran polémica por protestar airadamente tras ser sustituido en en el minuto 72 en el duelo entre el Real Madrid-Barcelona..

El extremo zanjó la polémica al hablar en privado con Xabi Alonso y pedir disculpas en público a través de sus redes sociales, en el que pidió perdón al club, al presidente y a la afición madridista.

Con estos dos gestos, Ancelotti consideró que la polémica quedó atrás.

"Nada más, es un jugador muy importante para nosotros. Le tenemos mucho cariño", agregó el seleccionador brasileño, que mantiene una muy buena relación con Vinícius.

Tras un partido amistoso disputado en Corea del Sur el mes pasado, Vinícius elogió a Ancelotti y dijo que es el entrenador "que más confianza" le dio en su carrera y con el que jugó mejor.