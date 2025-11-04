Menú

El genial anuncio junto a Aspas de la vuelta al ruedo laboral de Daimiel y Guille Giménez con guiño a Los Lunes al Sol

La mítica dupla deja de lado la narración de la NBA y se pasa al fútbol.

Hace mes y medio saltaba la terrorífica noticia para los amantes más clásicos de la NBA. DAZN confirmaba que adquiere la NBA y se suma a Amazon Prime ofreciendo el baloncesto estadounidense, por lo que Movistar deja de emitir la mejor liga de baloncesto del mundo tras 30 años de narraciones ininterrumpidas con Antoni Daimiel como comentarista desde los inicios (diciembre de 1995) haciendo duplas míticas primero con Andrés Montes y posteriormente con Guillermo Giménez.

Tanto Daimiel como Guille ya se olían en junio que, la retransmisión de las finales de esta temporada entre los Thunder y los Pacers, podía ser su última faena juntos, por lo que, a su manera, realizaron una despedida.

La NBA en España pasó a depender principalmente de Amazon Prime Video tras la adquisición de sus derechos por once años, que incluyen la emisión de 65 partidos por temporada, abarcando la fase regular, los playoffs y las finales, lo que consolida a la plataforma estadounidense como un actor destacado en la transmisión deportiva en el país.

Desde hace algunos meses ya se sabía que Amazon Prime sería el principal distribuidor de la NBA en España, pero también se sabía que había espacio para un segundo operador y que DAZN y Movistar+ pujaban por ese paquete de partidos. Finalmente el gato al agua se lo llevó la cadena británica que ofrecerá partidos en directo y a la carta, tanto de la fase regular como de la serie final.

El nuevo trabajo de Daimiel y Guille Giménez

Mucho se ha especulado con la nueva ocupación de Daimiel y Guille. Algunos esperaban que DAZN fichara a la dupla para que las voces más míticas de la NBA no se perdieran. Sin embargo, el propio Daimiel explicó el motivo por el que decidía renunciar a la NBA y continuar en Movistar, empresa en la que lleva trabajando 30 años.

Su nueva labor en Movistar

Antoni Daimiel y Guille Giménez dan el paso que en su día dio el gran Andrés Montes. Dejan de lado la narración de la NBA para comentar La Liga.

El anuncio llegó de manera brillante. Se trasladaron a Vigo para montarse en el barco que hace todos los días la línea marítima Cangas-Vigo para, en un guiño maestro a la gran película Los Lunes al Sol, anunciar que vuelven al ruedo laboral y que esta misma jornada estarán en el dial 57 de Movistar para hacer su debut en la Liga española con un partidazo: Celta – Barcelona.

Los seguidores de la mítica dupla han celebrado la noticia aunque sienten que darles un canal en la Multicámara de Movistar es demasiado poco para los dos artistas. Al menos podremos seguir disfrutando de las voces de este par de jugones.

