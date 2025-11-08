Xabi Alonso pasa página a la derrota en Anfield: "Tenemos Vallecas en la cabeza"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha pedido que "no" se hagan "valoraciones definitivas" sobre él o su plantilla "por un solo partido", en alusión a su reciente derrota contra el Liverpool FC en la Champions League, ya que eso "hay que contextualizarlo" y tiendo ya "en la cabeza" su cita ante el Rayo Vallecano en la jornada 12 de LaLiga EA Sports.

No en vano, los madridistas corrieron en Anfield cuatro kilómetros menos que el Liverpool. "Hay que contextualizarlo. Ha habido partidos de todo tipo y eso son datos que luego tienes que ver cómo ha ido el partido y no hay que hacer valoraciones definitivas por un solo partido", indicó Alonso este sábado en rueda de prensa.

"Es una visita exigente la que tenemos a Vallecas, por el momento presente del Rayo, que está en un buen momento, y porque en las últimas las visitas ahí han sido siempre partidos exigentes. El del año pasado con empate y con muchas cosas que pasaron, y mañana estamos preparados para un partido con mucha intensidad, con mucho ritmo y nos va a exigir mucho", advirtió el entrenador tolosarra del Real Madrid.

Luego dijo que "cada partido es el más importante". "Nosotros vamos con esa mentalidad, con esa preparación. Desde ya la vuelta del partido de Champions, lo más importante es el siguiente, es Vallecas. Estábamos hablando ahora de la exigencia y en la Liga queremos seguir con el ritmo que estamos teniendo y queremos antes del parón acabarlo bien", señaló.

También fue preguntado por Fede Valverde y su posición de lateral derecho. "Por las circunstancias, ha jugado ahí y ha jugado muy bien. Ya sabemos la flexibilidad de Fede la capacidad que tiene y luego la actitud que tiene. Está muy predispuesto siempre para ayudar al equipo y es una opción que tenemos a corto y a medio plazo, sin duda", afirmó.

"Nosotros queremos ser constantes en el rendimiento, queremos estar bien preparados cada partido, sabemos que luego no todos los partidos son iguales, no todos los partidos te sientes de la misma manera. Pero a la actitud previa al partido yo no tengo nunca ningún reproche a eso", añadió.

"El partido de Liverpool está analizado, ya está hablado y ahora es Vallecas. Lo que tenemos en la cabeza es Vallecas. Desde el jueves llevamos entrenando y preparando el partido de Vallecas y eso es lo que lo que tenemos en la cabeza", aclaró Alonso de forma tajante.

"Yo tampoco decía 'tenemos que estar así' y se ha cumplido. Es el desarrollo que estamos teniendo, creo que sí estamos desarrollando, sabemos dónde estamos en la Liga, sabemos dónde estamos en la Champions y lo que va a venir, pero lo que va a venir es posterior a mañana. Queremos acabar con una buena sensación, con una buena victoria en un campo exigente y mañana tiene mucha importancia", avisó nuevamente.

Más tarde elogió al atacante brasileño Rodrygo Goes. "Puede jugar en las dos bandas, de hecho lo ha hecho mucho, e incluso por el centro creo que lo ha hecho. O sea que es una posibilidad que tenemos", apuntó sobre su posible titularidad frente al conjunto rayista.

"Es un muy buen equipo. Tienen un gran entrenador, que ya desde el año pasado está haciendo las cosas muy bien, le han dado una continuidad y este año incluso compitiendo en Europa. Domina muy bien su forma de jugar y a cualquier equipo que visita Vallecas le ponen las cosas complicadas. Mañana va a ser un partido que vamos a tener que tener mucha madurez, mucha conexión, mucha intensidad, y saber que no va a haber momentos fáciles", repitió el precavido entrenador merengue.

Su homólogo Íñigo Pérez está de moda. "Él estuvo de segundo de Andoni [Iraola] y luego Andoni fue a Bournemouth. Lo está haciendo muy bien e Íñigo ha cogido el relevo de una manera muy... con mucha personalidad, con mucha autoridad. El equipo lo está haciendo muy bien, tiene las cosas muy claras y por eso lo están haciendo tan bien. Sí que me gusta su personalidad y su forma de transmitir a los jugadores", valoró.

Por último, Alonso comentó haberse encontrado "un vestuario con grandes jugadores" e igualmente "con mucha personalidad". "Empezando un proyecto nuevo con muchas ganas. La verdad es que estoy muy contento con ellos, vamos dando pasos y eso es lo que me hace tener energía", zanjó.