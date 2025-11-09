Drama en Ceuta: muere un aficionado durante el partido ante el Almería

El partido de la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División), que el Ceuta y el Almería estaban disputando en el estadio Alfonso Murube de la ciudad autónoma, tuvo que ser suspendido en el descanso, con empate a un gol en el marcador, debido al fallecimiento de un espectador que sufrió una parada cardiorrespiratoria a los 17 minutos del primer tiempo.

El suceso provocó que el encuentro estuviera detenido entre el minuto 17 y el 26 al ser alertado el colegiado Alejandro Morilla de la atención sanitaria a un aficionado que se encontraba detrás de la portería del portero local Guille Vallejo.

Lamentamos profundamente el fallecimiento de uno de nuestros aficionados durante el transcurso del encuentro frente a la UD Almería. Mandamos todo nuestro apoyo y cariño a la familia y amigos del fallecido. Descanse en paz. pic.twitter.com/KnbKlNHKhm — AD CEUTA FC (@ADCeuta_FC) November 9, 2025

Los sanitarios de la Cruz Roja y los médicos presentes estuvieron intentando reanimar durante varios minutos al aficionado, quien finalmente fue trasladado en una camilla hasta los exteriores del estadio, donde aguardaba una ambulancia.

Finalmente, el hombre, de 73 años de edad, falleció de un infarto antes de su llegada al Hospital Universitario, lo que motivó que en el descanso del partido el colegiado optara por suspender el encuentro, según informó el club ceutí a través de la megafonía del estadio.

El equipo ceutí afrontó el partido después de no jugar en casa desde el 18 de octubre, cuando derrotó por 2-0 al Mirandés, y con la intención de mantener su dinámica positiva ante su público. El Almería, que no visitaba Ceuta desde hacía 24 años —la última vez fue el 7 de octubre de 2001 y perdió por 2-0—, se presentó en el Alfonso Murube para hacer la primera defensa de su posición de ascenso directo a Primera y prolongar su racha de siete jornadas sin conocer la derrota.

A los dos minutos de partido, un centro del lateral Matos lo mandó al fondo de las mallas desde el borde del área pequeña el hispano-uruguayo Kuki Zalazar tras tocar el balón en un palo. El gol tempranero obligó al equipo almeriense a tener que adelantar sus líneas, pero el Ceuta pudo lograr el segundo a los doce minutos con una internada de Konrad, quien, solo ante Andrés Fernández, mandó el balón por encima del larguero.

Suspendido el Ceuta - Almería en el descanso tras el fallecimiento de un aficionado en la grada del Alfonso Murube. D.E.P.#LALIGAHYPERMOTION #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/C9ZPvDkMmN — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 9, 2025

El duelo se interrumpió durante nueve minutos por la atención al espectador que posteriormente falleció y, tras reanudarse, el Almería quiso reaccionar y gozó de su mejor ocasión de gol a los 31 minutos con una falta en la frontal del área que Arribas estrelló en la barrera. El equipo andaluz igualó el partido a los 36 minutos con una falta lejana lanzada por Embarba. Guille Vallejo no pudo bloquear el balón y acabó introduciéndose en su portería.

El Almería pudo marcharse al descanso con ventaja tras una jugada personal de Chirino que culminó con un remate que salió rozando un poste en el minuto 42, mientras que el Ceuta le devolvió la moneda en el tiempo añadido cuando Marcos, solo, remató rozando un palo. El partido no se reanudó por el fallecimiento de un espectador.