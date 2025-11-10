El Celta-Barça en Balaídos comenzó con una escena tan inusual como desconcertante. Justo antes del inicio, Hansi Flick advirtió a Dani Olmo de que debía salir de titular en lugar de Marc Casadó, quien ya estaba preparado en el túnel de vestuarios. El centrocampista catalán tuvo que vestirse a toda prisa y saltar al césped sin tiempo para calentar, mientras su compañero se quedaba fuera en el último instante.

Es todavía más sorprendente porque el Celta, ya formado sobre el terreno de juego para la tradicional foto de equipo, observó perplejo la entrada improvisada de Olmo. La imagen del jugador incorporándose sin haber participado en los ejercicios previos dejó una sensación de improvisación y cierta confusión antes del pitido inicial. Aunque el encuentro aún no había comenzado oficialmente, la situación desconcertó tanto al banquillo local como a parte del público.

🗣️ "Un cambio algo extraño. Es raro a nivel reglamentario". Giráldez, sobre la sustitución de Dani Olmo por Casadó antes del inicio del partido.#DeportePlus pic.twitter.com/EWCgDoLatZ — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 9, 2025

Tras el partido, el entrenador del Celta, Claudio Giráldez mostró su malestar con lo sucedido y lo calificó como una maniobra "extraña" desde el punto de vista reglamentario. "Un cambio de alineación justo antes de empezar el partido nos modifica cómo ajustarnos. Es raro que no cuente como sustitución", explicó el técnico. Pero no se quedó ahí y el entrenador celeste aseguró que su equipo se vio obligado a reajustar el planteamiento sobre la marcha: "Nos despistó durante unos minutos. No digo que haya mala intención, pero sorprende que no se considere sustitución y que Casadó incluso pudiera jugar después".

Pero no habló solo de eso… El preparador pontevedrés lamentó además los errores defensivos que facilitaron los goles de Lewandowski y el penalti señalado por manos de Marcos Alonso, una acción que calificó como "gris" y desafortunada. "Es mala suerte, una jugada sin peligro. Pero si las están pitando así, te la comes", resumió Giráldez, visiblemente molesto por cómo se desarrolló el inicio y el transcurso del encuentro.

En el vestuario local, Ferran Jutglà reconoció el esfuerzo del equipo pese a la derrota y coincidió en que el Celta "dio la cara", especialmente en la primera parte. "Queríamos darle una alegría a la afición. Nos costó salir del bloque bajo, pero seguimos creyendo en lo que hacemos", subrayó el delantero.

El Celta rompió una racha de ocho encuentros sin perder —cinco de ellos con victoria— ante un Barcelona que, más allá del marcador, se vio envuelto en un inicio atípico que alteró la rutina de ambos equipos. La decisión de Flick de cambiar a Casadó por Dani Olmo en el último instante sigue dejando dudas sobre su encaje reglamentario y su impacto en los primeros compases del partido.

¿Por qué fue sustituido Casadó?

Como decimos, Marc Casadó no pudo empezar el partido pese a estar inscrito en la alineación inicial para saltar al campo en Balaídos. Al parecer, el canterano notó un pinchazo en el aductor durante el calentamiento, que le dejó finalmente fuera del once titular. Un contratiempo evidente para Hansi Flick, que tuvo que recurrir a Dani Olmo para ocupar su lugar en la alineación.