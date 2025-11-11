Joaquín, nuevo consejero del Betis

Joaquín Sánchez, excapitán y leyenda del Real Betis, ha sido nombrado en la tarde de este martes nuevo consejero del club por cooptación, en sustitución de Antonio Caro Porcuna, quien renunció hace unos días a su cargo, anunció en un comunicado la entidad que preside Ángel Haro.

La entrada en el consejo de administración bético de Joaquín, de 44 años, exjugador de la selección española y que posee un significativo paquete de acciones de la entidad, fue acordada por el máximo órgano de gestión del club, un nombramiento que deberá ser ratificado por los accionistas de la sociedad en la próxima Junta General.

El histórico capitán verdiblanco, desde su retirada como futbolista al final de la campaña 2022-23, desempeñaba funciones tanto institucionales como deportivas en su equipo de siempre y había expresado su "deseo de aportar su experiencia y conocimiento al Real Betis Balompié tras más de dos décadas en la élite del fútbol profesional", indicó el club.

"Tras este periodo, el excapitán ha aceptado la responsabilidad de formar parte del consejo de administración, por lo que reforzará los trabajos que había desarrollado en estas temporadas, con una vinculación directa con el área deportiva", precisó en su nota el Betis.

Joaquín Sánchez (El Puerto de Santa María -Cádiz-, 21 de julio de 1981) es uno de los futbolistas míticos de la historia del Real Betis, con el que fue dos veces campeón de la Copa del Rey, en 2005 y en 2022, y es el jugador con más partidos disputados con la camiseta verdiblanca con 528, repartidos en dos etapas: una primera entre 2000 y 2006, y una segunda entre 2015 y 2023.

El exfutbolista portuense se mostró "feliz" por su designación como nuevo consejero y, en declaraciones facilitadas por el club, afirmó que para él es "una ilusión y un orgullo tremendo, porque el Betis -recalcó- es mi vida, aquí me hecho como futbolista, me he criado y he cumplido muchos sueños, y éste es un paso más dentro de esta etapa".

"Es una oportunidad muy bonita para seguir aprendiendo y, sobre todo, porque aunque sea nuevo consejero, no voy a dejar de hacer mi trabajo de seguir ligado a la parcela deportiva y, al final, trabajar donde sé, donde me siento feliz y donde creo que más puedo aportar", aseveró.