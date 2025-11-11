La Liga denuncia cánticos de "cornudo" a Lamine Yamal en Balaídos

LaLiga incluyó en su denuncia por incidentes violentos en la última jornada el cántico "cornudo, cornudo" dirigido al jugador del Barcelona Lamine Yamal y proferido por un grupo de aficionados del Celta de Vigo en Balaídos, durante el partido de la decimosegunda jornada de LaLiga EA Sports.

El documento reseña 9 incidencias de público en el encuentro, entre ellos el insulto al futbolista azulgrana, así como el cántico "písalo, písalo" entonado desde la misma zona del campo dirigido a Yamal en una ocasión y en otra a su compañero Christensen, junto a insultos al Barcelona.

LaLiga denunció igualmente insultos de aficionados locales en el Sevilla-Osasuna al Betis y al árbitro; en el Rayo-Real Madrid al conjunto blanco y en el Valencia-Betis al conjunto sevillano y a sus jugadores en cuatro ocasiones.

El mayor número de denuncias por incidentes en la jornada decimotercera de LaLiga Hypermotion se refiere al partido Deportivo-Cultural y Deportiva Leonesa, con insultos en seis momentos distintos contra Balaídos y Vigo, los españoles, el estadio La Romareda, el Real Madrid y el conjunto leones.

LaLiga, a través de la plataforma LALIGAVS, recoge informes, sugerencias o requerimientos de los aficionados que acuden a los partidos, para contribuir a la lucha contra la violencia en los estadios y desde hace años solicita más competencias para poder luchar contra el problema de la violencia en el fútbol.