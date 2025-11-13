Javier Tebas refuerza el liderazgo de LALIGA en China durante el viaje oficial de los Reyes de España

El presidente de LALIGA y primer consejero extranjero de la Liga de Fútbol Profesional china, Javier Tebas, ha reforzado su liderazgo internacional en el marco del viaje oficial de los Reyes de España a este país. Como parte de la delegación empresarial que ha acompañado a los Reyes, Tebas ha participado en destacados encuentros en Chengdu y Pekín, donde ha subrayado el papel del fútbol como motor de cooperación entre ambos países. Durante su intervención, ha destacado cómo la experiencia y el modelo de LALIGA, reconocido tanto en el ámbito deportivo como económico, siguen ganando relevancia en mercados clave como el chino.

Uno de los momentos más destacados fue su intervención en el Foro España-China, un evento organizado por ICEX, CEOE Internacional y la Cámara de Comercio de España. En esta ocasión, el presidente de LALIGA presentó los logros alcanzados en China durante la última década, subrayando que LALIGA ha logrado convertirse en una marca de referencia en el país asiático. "LALIGA lleva más de diez años en China, acercando su fútbol a los aficionados y ayudando en el desarrollo del fútbol local", afirmó Tebas, quien destacó también la importancia de este mercado como un pilar estratégico dentro de la expansión global de LALIGA.

La participación de LALIGA en este tipo de foros y su colaboración continua con entidades como la Chinese Professional Football League (CFL) son prueba de la consolidación de la liga española en China. Desde 2015, LALIGA ha trabajado estrechamente con las autoridades locales para fomentar el crecimiento del fútbol en el país, con iniciativas que incluyen el asesoramiento en gobernanza y el impulso de academias, como la LALIGA Academy Shanghai, que forma a jóvenes talentos bajo los valores y la metodología de LALIGA.

Además, la relación de LALIGA con China se ha visto reforzada en mayo de este año con la firma de un acuerdo de cooperación entre LALIGA y la CFL, que se extenderá hasta 2029, a través del cual se busca impulsar el desarrollo del fútbol chino en áreas clave como la formación de entrenadores, la regulación económica de los clubes y la sostenibilidad a largo plazo de la liga.

El nombramiento de Tebas, en mayo de este año, como primer consejero extranjero de la liga china no solo es un reconocimiento a su labor al frente de LALIGA, sino también un claro reflejo del impacto positivo del modelo de la liga en la economía y el deporte chinos, consolidando su posición como uno de los referentes internacionales del fútbol.