Las pruebas médicas confirmaron los peores pronósticos. Eder Militao sufre una lesión en el aductor, que le mantendrá alejado de los terrenos de juego unas dos semanas. El central del Real Madrid llegó lesionado a la capital de España tras caer en combate con Brasil en un amistoso ante Túnez en Francia.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha. Pendiente de evolución", informó el club en su web.

En el Madrid hay gente muy enfadada con Carlo Ancelotti, ya que consideran que no tiene sentido que haya cargado a Militao con tantos minutos en dos amistosos en tres días. Noventa minutos jugó ante Senegal e iba camino de repetir lo mismo frente a Túnez hasta que se rompió en el minuto 60. No hay que olvidar que el central brasileño ha sufrido dos graves lesiones de rodilla de manera casi consecutiva y que necesita regularse hasta que alcance el ritmo de partidos necesario.

Mililtao se perderá mínimo tres partidos con el Real Madrid: la visita al Martínez Valero de Elche de este domingo, el encuentro en Atenas frente a Olympiakos en la Champions (miércoles 26) ni a Gerona para el duelo ante el Girona del día 30.

El objetivo es que pueda estar disponible para el partido de Liga ante el Athletic (3 de diciembre) aunque puede que llegue muy justo. Donde jugará seguro si la recuperación va por buen camino es frente al Celta, en el duelo previo al enfrentamiento de Champions ante el City (10 de diciembre).