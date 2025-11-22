Los socios compromisarios del Real Madrid están citados este domingo en la Asamblea General Ordinaria del club, para avanzar en el proyecto de gran cambio de su modelo societario y aprobar los datos económicos, que superan los mil millones de euros de ingresos en el último ejercicio.

Después de que el presidente, Florentino Pérez, adelantara en la sesión de hace un año la idea de ese cambio sin utilizar el término SAD, para protegerse de los intentos de "expropiación" de LaLiga y conservar el patrimonio del club, los socios esperan más detalles de una modificación que requerirá pasar por un referéndum.

Las opciones del club, que ya gestiona a través de sociedades algunos aspectos del estadio Santiago Bernabéu tras su remodelación, pueden incluir la entrada de un inversor con un pequeño porcentaje del capital (entre 5 y 10 %) y que el resto se reparta en participaciones iguales entre los casi cien mil socios de la entidad, que seguirán siendo los propietarios.

Florentino Pérez cifró el patrimonio del club por encima de los 10.000 millones de euros el 24 de noviembre de 2024.

Citados en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, los compromisarios también esperan conocer detalles de la demanda que Florentino Pérez avanzó tras la última sentencia del caso Superliga, que reafirmó fallos judiciales anteriores sobre la posición de abuso dominante y monopolio de la UEFA y la FIFA frente a nuevas competiciones.

El club aseguró el pasado 29 de octubre que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid abre la vía a reclamar los cuantiosos daños y perjuicios sufridos, ya que durante este año ha mantenido numerosas conversaciones con UEFA para buscar soluciones, sin alcanzarse ningún compromiso en aspectos como gobernanza más transparente, sostenibilidad financiera, protección de la salud de los futbolistas y mejoras en la experiencia de los aficionados, incluyendo modelos de retransmisión gratuitos y accesibles a nivel global, como fue el caso en el Mundial de Clubes de FIFA.

Son temas que se esperan en la alocución de presidente ante una asamblea que votará las cuentas de la última temporada. Las cifras reflejan un resultado después de impuestos de 24 millones de euros (un incremento del 56 por ciento) con unos ingresos totales, sin contar traspasos de jugadores, de 1.185 millones de euros.

Esa última cantidad representa un diez por ciento más que el curso pasado, en el que por primera vez en la historia de un club de fútbol se superó la cota de los 1.000 millones de euros.

El club destaca que mantiene una "sólida situación patrimonial", con un patrimonio neto de 598 millones de euros, una tesorería de 166 millones € y una deuda neta de 12 millones €, a 30 de junio de 2025.