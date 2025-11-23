Nunca se había visto a un Florentino Pérez tan duro e intenso en sus críticas a distintos estamentos. El presidente del Real Madrid ha sentado cátedra este domingo en la Asamblea de socios compromisarios. Críticas despiadadas a la Liga, a Javier Tebas, a la UEFA... y al contrario que el año pasado donde le quito hierro al asunto Negreira para proteger al Barcelona, este domingo ha ido con todo a por el equipo azulgrana. Una hora y 18 minutos de claros y concisos mensajes y una tremenda ovación al finalizar.

La vergüenza del calendario que pone en peligro la salud de los jugadores

"Hemos ganado 30 títulos en quince temporadas. Pero ya sabemos cuál es el nivel de exigencia del Madrid. La campaña pasada competimos hasta el final, pero hay que recordar que fue una temporada muy dura por las lesiones que no nos dejaron contar con Carvajal o Militao casi durante todo el curso. O Ceballos, Camavinga o Mendy, que le perdimos durante buena parte del mismo. Han jugado más de 80 partidos y es una auténtica barbaridad ante un calendario cada vez más dañino".

El tremendo palo a la UEFA

"No es que estemos contra todo, sino que nos oponemos a lo que no es legal o ético. No es normal y no es legal que se trate de impedir a los clubes que organicen sus propios torneos. No es normal que desde la UEFA traten de dirigir nuestro destino y que juguemos formatos de competición que perjudican a los aficionados. Nadie nos puede sancionar, los clube somos libres como ha dicho la última sentencia (La Audiencia Provincial). Tenemos los dos derechos, el de ser indemnizados por daños con miles de millones de euros y de hacer nuestra competición y les aseguro que llevaremos a cabo las dos. Pero tengan en cuenta que los ejecutivos de la UEFA se deben a sus votantes. Nos vemos por este motivo obligados a jugar partidos en Asia o cerca de China.. No es normal que en pleno siglo XXI sea más cada vez más caro ver el fútbol".

Críticas a Javier Tebas y La Liga

"No es normal que el presidente de la Liga nos quieran imponer un partido en Miami que no le parece normal ni al propio capitán del Barça Franki De Jong. Y tampoco es normal que la Liga apoye que dos equipos, Barcelona y Villarreal, tengan acceso a inyecciones económicas extra por jugar en Miami. Y aún tenemos que escuchar a Tebas comparando al partido con la NFL con su intento de jugar en Miami, un proyecto fallido. El partido de la NFL fue legal y ajustada a la competición y además cuenta con el respaldo de todo. No es lo mismo, no tenía ni el apoyo de la UEFA. No es más que una apuesta fallida".

Durísimo en contra del sistema arbitral y el F.C. Barcelona

"Tampoco es normal el nivel de arbitraje español. Es una vergüenza que de los 35 árbitros de campo españoles, FIFA no eligiera a ninguno. Y por supuesto tampoco es normal que el Barcelona haya pagado, cualquiera que sea el motivo, al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años. Tenía funciones importantes y es un periodo que coincide con los mejores resultados del Barcelona en nuestro país, casualmente".

Más críticas a Tebas por el mueso Legends y financiar a medios:

"Tampoco es normal que LaLiga siga perdiendo millones de euros de nuestro dinero con el fracaso del museo Legends, que sirve para justificar la inversión en medios. Hay medios que nacieron con el objetivo de hacer daño al Real Madrid. Y todavía es más preocupante que lo haga de manera opaca. Su presidente se ha negado a darnos esta información".

El Madrid irá contra la Liga:

"Quiero hacer unos comentarios adicionales. Ahora les toca depurar las responsabilidades oportunas. El presidente de LaLiga ha actuado por su cuenta y riesgo y tendrá que asumir su responsabilidad. Sin olvidar el bochorno de ver cómo se trató la protesta de los jugadores de LaLiga. Todos comprobamos la bochornosa censura de LaLiga. No sé qué fue más vergonzosa, si la conexión 30 segundos tardes o escudarse en el 'compromiso por la paz'. ¿Pero qué paz?"

Los datos no mienten

"¿Pero les parece normal que haya muchos jugadores del Real Madrid tengan más Copas de Europa que títulos de Liga. Carvajal es uno de los ejemplos. Algunos tienen hasta seis. Y el que más, cinco ligas. La mayoría, cuatro. Y a mí me pasa igual como presidente. ¿Es normal? No".

Palo a Louzán

"Por supuesto no me parece normal que el presidente de LaLiga sea vicepresidente de la RFEF. Y les quiero contar algo que no se sabía. El presidente me ofrece ser miembro de la Federación. Yo le tuve que decir: "Usted a mí no me conoce". Simplemente".

Críticas a la ECA

"Se buscó un acuerdo con la UEFA, pero no fue posible. Nos instaron a la ECA. Pero ellos obligan a renunciar a cualquier litigio contra la UEFA. Sería, potencialmente, renunciar a miles de millones de euros que vamos a reclamar".

Surrealista rueda de prensa arbitral antes de la final de Copa:

"El Real Madrid ha sido el único que se ha personado en el juicio por este caso. Fran Soto (presidente de los árbitros) ha pedido que se pase página y nos ha pedido que lo olvidemos, ¿Pero cómo se puede olvidar? Y no es normal que se mantengan ahí la mayoría de los árbitros del 'caso Negreira'. Es una situación que les impide actuar con neutralidad. ¿Cómo es posible que en la previa de la final de Copa, el árbitro del partido y el del Var, (De Burgos Bengoechea y Pablo González Fuertes) amenazaran que los árbitros iban a tomar medidas contra nuestro club? ¿Antes de una final de la Copa del Rey? Debería haber sido apartado y no se tomó ninguna medida al respecto".

Plena confianza en Xabi Alonso

"La mezcla de jugadores extraordinarios y de jóvenes talentos, esa mezcla de jugadores que aman al Madrid y que son madridistas de corazón todos ellos es la clave. Hemos incorporado a Xabi que representa los valores del Madrid, que conoce nuestra casa porque lo ha ganado todo. Y hemos fichado a grandes jugadores".

Homenaje a Ancelotti, Modric, Lucas y Vallejo

Venimos de una etapa que quedará en la memoria del madridismo y os pido un reconocimiento a Ancelotti, el entrenador más laureado de nuestra historia, con quince títulos, se ha ganado para siempre nuestro cariño. También a Modric (Florentino tiene que parar su discurso ante los aplausos). Pertenece ya al corazón del madridismo, es un ejemplo dentro y fuera del campo, querido y respetado por todos. Es el jugador más laureado de nuestra historia. Lucas Vázquez es uno de nuestros grandes canteranos, ha conquistado el corazón de todos los madridistas y ha sido un ejemplo de comportamiento desde que llegó al club. Se ha convertido en una leyenda. Por último, quiero dar las gracias a Jesús Vallejo, que siempre nos ha ayudado. Se va del Madrid con 13 títulos.

Palabras de cariño para Rául y la importancia de la cantera

"Me van a permitir una mención muy especial para Raúl. En 2020 conquistó la Youth League y siempre ha sido un referente para todos nuestros jóvenes. Gracias, querido Raúl. Vimos cómo Asencio y Gonzalo han alcanzado la cima. Gonzalo fue el máximo goleador del Mundial de Clubes. Y ocho jugadores debutaron con el primer equipo del Real Madrid. Y nos enorgullece que ocho canteranos formasen parte de nuestro primer equipo: Carvajal, Asencio, Fran García, Valverde, Vinicius, Rodrygo, Carreras y Gonzalo".

Apoyo al fútbol femenino

"Le quiero dedicar unas palabras para el fútbol femenino. Sigue siendo un proyecto joven, volvió a ser segundo en Liga y uno de los ocho mejores de Europa. Está liderado por Pau Quesada, que logró con el Real Madrid C el ascenso a Segunda Federación en 2023".

La importancia del Bernabéu como fuente de ingresos

"Hemos invertido 1.347 millones de euros. Hace una semana se proyectó al mundo con el partido de la NFL, un día histórico para España y para el Bernabéu. El comisionado de la NFL llegó a decir que habían jugado en el mejor estadio del mundo. El Madrid está listo con este estadio para seguir siendo el mejor club del mundo como ya lo fue en el siglo XX"

Sobre las obras de insonorización para que vuelvan los conciertos:

"Estamos acabando las obras de insonorización del estadio y las obras estarán finalizadas el próximo mes de diciembre. La Comunidad de Madrid está remodelando la nueva estación de metro. Será una de las estaciones más modernas de Europa. De manera paralela estamos mejorando los accesos, para personas de movilidad reducida. Es uno de los estadios más sostenibles por su ubicación".