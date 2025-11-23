El lamentable error del Real Madrid al confundir al hermano fallecido de Jota con un delantero del Elche

Duro e incomprensible error del Real Madrid durante la Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes. Al recordar a los socios fallecidos durante este año, el club quiso acordarse del futbolista del Liverpool Diogo Jota -al que se le rindió un precioso homenaje en Liverpool en la visita a Anfield del conjunto merengue- y su hermano André Silva , que perdieron la vida el pasado 3 de julio en un trágico accidente de tráfico en España. A la hora de recordarlos, el Madrid confundió al hermano de Diogo Jota con el actual jugador del Elche -equipo al que se enfrenta el Real Madrid este mismo domingo- André Silva.

Al convertirse el lamentable error en viral en pocos minutos, el Real Madrid rectificó públicamente y pidió perdón en su cuenta oficial de X "El Real Madrid C. F. pide disculpas al Elche C. F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido", reflejó la entidad blanca.

Acto seguido, Florentino lo reconoció públicamente durante la Asamblea y reiteró las disculpas.