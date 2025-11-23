Florentino Pérez avanzó una próxima Asamblea Extraordinaria y un referéndum para decidir sobre la entrada de un nuevo "aliado estratégico" en el Real Madrid, "con una participación del 5%".

Ante los compromisarios del club participantes en la Asamblea de este domingo en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid, el presidente blanco emplazó a esa próxima cita para dar más detalles sobre la modificación de los estatutos para hacer el cambio de modelo social cuyo único objetivo, dijo, es "blindar al club de ataques externos" a su patrimonio y ponerlo en valor.

"Debemos crear una filial para que los 100.000 socios del Real Madrid mantengamos el control absoluto, con una participación minoritaria del 5% para que sepamos lo que vale el club. Será un aliado estratégico y nunca un propietario. Debemos emprender una nueva etapa que nos consolide como mejor club del mundo y no depender de la fuerza individual de un presidente. El Real Madrid no puede caer en manos de nadie. Tenemos un tesoro que debemos cuidar", insistió, tras calificar como "un disparate" las informaciones publicadas sobre discrepancias en la junta directiva sobre este punto o el rumor de su posible salida de la presidencia en 2028: "Esas cosas absurdas de que si voy a dejar la presidencia, que si me quiero quedar con el club o pasarlo a una fundación, o que a los socios les costaría dinero esta reforma… Todo eso lo verán en esos periódicos que tanto nos quieren y que tanto tiempo llevan ayudándonos", apuntó con cierta ironía.

El presidente defendió la unidad del club en este proceso. "En la Junta Directiva todos queremos lo mismo. Está unida, y esta unidad con los socios nos está llevando a ser un club independiente", explicó. "Somos conscientes de las amenazas que tenemos. Después de 25 años, si me comprometo a algo, lo cumplo".

Sobre el motivo que ha llevado a activar este nuevo plan estratégico, Florentino fue muy claro: "El motivo fundamental nace de cuando nos dimos cuenta de que querían introducir esas enmiendas clandestinas en el Parlamento, haciendo que esas enmiendas pasaran a LaLiga".

Descartó cualquier idea de salir a bolsa: "No queremos salir a bolsa". Por último, dejó claro un mecanismo de seguridad: "Si ese inversor quisiera transmitir su participación, el Madrid tendrá derecho a recuperarla".