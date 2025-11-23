La contundente respuesta de Javier Tebas a Florentino Pérez

Suma y sigue. La cruenta guerra mediática que libran desde hace tiempo Javier Tebas, presidente de La Liga y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha vivido este domingo un nuevo episodio.

Abrió fuego Florentino Pérez en la Asamblea de socios compromisarios en la que ha cargado especialmente contra el presidente de LaLiga por el partido de Miami, el "fracaso" del museo Legends, la "financiación a medios para dañar al club blanco" y el acuerdo con CVC.

Incluso un socio ha pedido en la Asamblea declarar a Tebas como 'persona non grata' para el Real Madrid, a lo que la respuesta de Florentino ha sido: "¿Qué ganamos con declarar a Tebas 'persona non grata'? Si todos estamos de acuerdo".

La contundente respuesta de Javier Tebas

El presidente de La Liga respondía raudo y veloz en su cuenta de X. Atacando a Florentino Pérez con adjetivos como "mesiánico, sectario, supremacista, auténtico y único poseedor de la verdad".

Florentino vuelve a subirse al púlpito. Florentino , el mismo que en 2021, en El Chiringuito, advertía solemne que "el fútbol está gravemente enfermo economicamente" y que sólo su Superliga podía salvarlo.

"Florentino vuelve a subirse al púlpito. Florentino, el mismo que en 2021, en El Chiringuito, advertía solemne que "el fútbol está gravemente enfermo económicamente" y que sólo su Superliga podía salvarlo. Hoy ha vuelto a cargar contra todas las instituciones, también contra LaLiga, en un tono claramente mesiánico, sectario, supremacista, auténtico y único poseedor de la verdad… En fin era de esperar, cada año se supera, debe ser por la frustración de los poquitos que le siguen. A lo largo de las próximas horas responderé, punto por punto, a sus críticas: algunas son falsas, otras están tergiversadas y otras no cuentan toda la verdad sobre lo que realmente está en juego en el fútbol español y europeo".