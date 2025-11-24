Piqué se carga a un nuevo entrenador: Ibai Gómez ya es historia en el Andorra

Ibai Gómez, ya exentrenador del FC Andorra -cese anunciado ayer domingo a las 23 horas-, se despidió del club a través de un mensaje en sus redes sociales en el que destacó que dar "un paso al lado era lo mejor para el equipo".

El técnico de Bilbao ha publicado una carta llena de agradecimiento y en la que acepta las responsabilidades del cuerpo técnico y del club. "Sentimos que esta decisión es la primera que se tenía que tomar", subrayó.

El FC Andorra, después de ocho jornadas consecutivas sin ganar, con cinco derrotas y tres empates, se encuentra en la decimoséptima posición después de luchar al inicio de la Liga Hypermotion en lugares de 'play-off'.

El club, presidido por Ferran Vilaseca y liderado en los despachos por Gerard Piqué, tiene los puestos peligrosos de la tabla a dos puntos. "A veces el camino nos muestra que la mejor decisión es dar un paso al lado. Lo hacemos con serenidad y con la convicción de que es el momento adecuado para el bien del equipo y del proyecto", ha puesto de relieve.

Piqué suma su séptimo despido de un entrenador e siete años. La trituradora del mister en su máxima expresión.

El extécnico del Arenas de Getxo y exjugador del Athlétic Club reconoció errores, pero también aciertos: "Estas cosas siempre suceden en el deporte y en la vida, pero nos marchamos con la conciencia tranquila de habernos dejado el alma cada día. Trabajo, dedicación y compromiso no han faltado ni un solo instante. La experiencia vivida en este tiempo nos ha hecho crecer, nos ha enseñado, nos ha exigido y nos ha dejado aprendizajes infinitos que nos acompañarán siempre. Hemos disfrutado mucho del camino", destacó.

Por tanto, se marcha agradecido aunque tenía contrato una temporada más: "Nos vamos profundamente agradecidos a todos y con cada uno de los jugadores, trabajadores y integrantes de este club. Ha sido un privilegio compartir el día a día con un grupo humano extraordinario".

Sobre el director general y deportivo del club, Jaume Nogués, ha dicho que es "una persona que pone más ganas y corazón que nadie para que este proyecto funcione". "Desde el primer día ha cumplido todo lo hablado y es algo que no es nada fácil en un mundo actual ni en este negocio", ha agregado.

Para Ibai Gómez fichar por el FC Andorra fue "una decisión acertada al 100%" y ha resaltado que está seguro de que "el porvenir el club será exitoso".

Respecto a la afición, apuntó que es "pequeña en número pero enorme en apoyo". "Gracias de principio a fin", concluyó Ibai Gómez, que cierra su primera etapa en un banquillo profesional con cuatro victorias, cinco empate y seis derrotas, con 17 goles a favor y 23 en contra, y una clasificación para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey.