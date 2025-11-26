La coincidencia entre el Maratón Valencia Trinidad Alfonso y el partido de Liga entre el Valencia CF y el Sevilla FC el próximo domingo 7 de diciembre ha llevado a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a intervenir directamente ante LaLiga. Tras la negativa inicial de la organización a modificar el horario del encuentro, previsto a las 16:15 horas en Mestalla, la alcaldesa ha decidido dirigirse personalmente a Javier Tebas para exponer los problemas de movilidad y seguridad que, según recalca, se producirán en la ciudad.

Catalá sostiene que el solapamiento entre los últimos tramos del maratón —que moviliza a 35.000 corredores y miles de acompañantes— y el comienzo del dispositivo de seguridad del partido puede generar complicaciones significativas en los accesos al estadio. Por ello ha enviado un escrito al presidente de LaLiga en el que recuerda que los cortes de calles y avenidas principales se prolongarán hasta más allá de las 15:00, afectando también a quienes se desplacen desde fuera de la ciudad.

Un problema trasladado previamente por el Valencia CF

No es la primera vez que se informa de este asunto, de hecho, el Ayuntamiento ya había advertido al Valencia CF, el pasado 5 de noviembre, de las dificultades que podía provocar la simultaneidad de ambos eventos. El club, según confirmó al consistorio, contactó con LaLiga para trasladar esas inquietudes, pero recibió como respuesta la imposibilidad de introducir cambios en la programación.

Esta negativa ha llevado a la alcaldesa a tomar la iniciativa. En su misiva a Tebas, Catalá retoma la preocupación inicial del club y subraya que no se trata únicamente del volumen de corredores, sino también de la asistencia indirecta: la organización calcula una media de 2,5 acompañantes por participante, además de los vecinos que tradicionalmente llenan las calles para seguir la prueba. Todo ello, argumenta, conforma un evento masivo cuyo impacto sobre la movilidad debe ser considerado.

imagen de la misiva enviada por Catalá a Tebas.

Pero no solo eso sino que, además, Catalá recuerda en el texto que el maratón obliga a cerrar calles y avenidas principales durante buena parte de la mañana y el mediodía. Señala que algunos de esos cortes se mantendrán activos hasta pasadas las 15:00, apenas una hora antes del partido.

La alcaldesa expone que este escenario puede suponer una dificultad adicional para abonados y seguidores que planean acudir al estadio. Aunque el maratón suele desarrollarse sin incidentes relevantes, la magnitud de su edición actual y la proximidad temporal con el encuentro son, a su juicio, factores que deberían llevar a reconsiderar el horario.

Por todo ello, en la carta remitida a Javier Tebas, Catalá pide explícitamente que LaLiga "reconsidere su decisión" y valore un ajuste que permita "disfrutar de ambos eventos" sin perjuicios para los asistentes al partido. Asegura que el Ayuntamiento está actuando para minimizar afecciones, pero recalca que el solapamiento entre el final de la prueba y la llegada al estadio puede generar un problema de movilidad difícil de mitigar solo con medidas locales.

La alcaldesa insiste en que la ciudad está volcada en el maratón, tanto por la participación como por el ambiente festivo que cada año se instala en las calles. Por ello, sugiere que un pequeño ajuste horario por parte de LaLiga permitiría garantizar el desarrollo fluido de los dos acontecimientos.

Pendientes de la respuesta de LaLiga

Por el momento, no consta que Tebas haya ofrecido una contestación pública a la nueva petición del Ayuntamiento. En anteriores comunicaciones, la organización ya trasladó que no veía margen para modificar el horario del Valencia-Sevilla, pero Catalá confía en que la exposición detallada del impacto del maratón pueda abrir una reconsideración.

Mientras tanto, la ciudad se prepara para una jornada de gran afluencia y movilidad intensa, en la que dos de sus eventos más multitudinarios podrían coincidir en un margen de tiempo muy reducido. El consistorio defiende que su petición busca precisamente evitar que esa coincidencia afecte a los aficionados y garantizar que ambos acontecimientos puedan celebrarse con normalidad.