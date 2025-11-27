Florentino Pérez babea con el gran Toni Kroos: " Ha sido un gran ejemplo"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dijo este jueves, en el acto en el que Toni Kroos recibió la Cruz de Caballero de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, que el exjugador del club blanco es un "ejemplo de trabajo, sacrificio y solidaridad".

"Es un referente de los valores del Real Madrid en el mundo. En las 10 temporadas ha sido un ejemplo de trabajo, sacrificio, superación, humildad, respeto y solidaridad", apuntó Florentino Pérez sobre Kroos, quien recibió la distinción de manos del presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier.

"Nos ha ayudado a engrandecer el nexo entre los dos países y se ha ganado el respeto de este país, por eso esta condecoración la recibe un gran caballero del deporte. Hemos tenido el privilegio de ver a uno de los mejores de la historia", añadió sobre el exjugador germano, que militó en el equipo merengue desde el curso 2014-2015 hasta el 2023-2024 y levantó 23 títulos.

Florentino Pérez recordó que en los 123 años que tiene el club "son muchos los alemanes" que han jugado en el equipo y agradeció a Kroos su "labor social" y haber estado "en una de las etapas más exitosas de la historia" del Real Madrid.