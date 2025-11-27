No tiene suerte Isco Alarcón. Volvía a la titularidad el malagueño tras más de 100 días en el dique seco por romperse el peroné. Era su estreno partiendo de cara tras volver el pasado fin de semana ante el Girona (entró en el minuto 60) donde encima se anunció que renovaba hasta el 2028.

Con el derbi a la vuelta de la esquina (Betis y Sevilla se miden este domingo a las 16:15 en La Cartuja), Pellegrini quiso darle la titularidad a Isco ante el Utrecht en el duelo de la Europa League para que vaya cogiendo ritmo.

Duró 10 minutos

En una escena propia de un guión del gran Quentin Tarantino, Isco recibía una enorme patada de su propio compañero Amrabat. Ambos caían al suelo y a pesar de que lo intentaron, ninguno de los dos pudo seguir en el partido. En el minuto 10 Isco se marchaba para que entrara Deossa y en el 15 era el marroquí el que era remplazado por Fornals.

Pellegrini perdía -habrá que ver por cuanto tiempo tras la exploración de los médicos- dos jugadores clave y gastaba dos ventanas de cambios en tan solo 15 minutos. Surrealista.

La diosa Fortuna parece que ha dejado de lado al bueno de Isco. Esperemos que no se cebe demasiado y vuelva cuanto antes para iluminar con su genialidad el sendero de los apasionados del fútbol.