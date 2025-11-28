La mayor puñalada de Laporta a Florentino Pérez y un ataque furibundo al Real Madrid

Joan Laporta ha culminado su gran traición a Florentino Pérez. Tras dejar tirado al presidente merengue en su lucha conjunta por la Superliga, Pérez fue con todo contra el Barcelona en la Asamblea de Socios Compromisarios del Real Madrid, hablando claro sobre el vergonzoso asunto Negreira.

Laporta, en la primera oportunidad que ha tenido, ha respondido al máximo dirigente merengue: "Ahora que me acuerdo de las declaraciones en la Asamblea del Madrid, que no he tenido oportunidad de comentarlas y ahora que estoy en Andorra las comento", inició el presidente del Barcelona en su visita al Principado para la presentación del libro Principado azulgrana.

Laporta muestra su más absoluta indignación y repulsa hacia las palabras del máximo mandatario blanco: "Creo que están fuera de juego y demuestran unas profunda ‘barcelonitis’. Han de hablar del Barcelona para justificar no sé qué... Están estirando como un chicle el tema de Negreira, porque saben que no hay nada, pero es su manera de justificar una cosa que no es cierta: el Barça no ha comprado nunca un árbitro".

Es más, Laporta, en el sentido de las ayudas arbitrales, fue un paso más allá: "Al Barça generalmente no le favorecen los árbitros, lo que sí es cierto es que han favorecido toda la vida al Real Madrid. Sin ir mas lejos, la semana pasada, el Madrid marca dos goles que para mí no lo son. Uno toca Bellingham con la mano y en el otro Vinicius rompe la nariz a a Iñaki. Esos dos goles no tendrían que haber subido al marcador y ahora el Barcelona estaría liderando LaLiga".

Laporta se despachó también a gusto sobre las insinuaciones que ponían en duda los títulos deportivos cosechados por el Barcelona: "Tienen una manía persecutoria contra la mejor etapa de la historia del Barcelona. No les gustó que el Barça fuera la referencia mundial, del 2004 al 2015, Fuimos hegemónicos y quieren buscar justificaciones donde no las hay. Éramos el equipo que jugaba mejor, reconocido y admirado por todo el mundo. Que no busquen excusas de mal pagador".

"Javier Tebas es una persona noble"

La mayor puñalada fue la de la Superliga pero no se queda atrás la defensa que hace de Javier Tebas -archienemigo de Florentino-: "Ma da que pensar mal. Yo he tenido mis más y mis menos con Tebas, pero es una persona noble y que vive con mucha presión su cargo. Tenemos una relación normal, no de privilegio, que tampoco la pretendemos por cierto. El Madrid tiene un enfrentamiento con LaLiga y están obsesionados con echarle. Querrán poner a alguien. A mí no me genera confianza esta estrategia. Si lo quieren echar será para poner a alguien y me pregunto quién".

Sobre quién influye y deja de influir al estamento arbitral, Laporta recordó que "el Real Madrid está intentando influenciar a los árbitros cada semana a través de su canal de televisión".