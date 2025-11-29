Xabi Alonso responde a Laporta: "Son mensajes populistas para su parroquia"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, aseguró este viernes en Andorra que el Real Madrid sufre barcelonitis, después de que Florentino Pérez atacara al club azulgrana el pasado domingo, durante la Asamblea de Socios Compromisarios del club blanco, por el caso Negreira, al señalar que "no es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros".

Las declaraciones de Laporta han sido calificadas de "populistas" un día después por el técnico Xabi Alonso. Lo ha dicho el tolosarra en la previa del partido que el Madrid jugará este domingo contra el Girona en Montilivi (21:00 horas).

"Hay mensajes hoy en día de todas partes populistas, que caen hacia su parroquia. Nosotros nos centramos en lo nuestro, lo importante es lo que pasa en el campo, ganar de una manera deportiva y de una manera merecida. Cada partido es una prueba para ello y hay que demostrarlo", declaró Xabi Alonso.

En otro orden de cosas, el guipuzcoano espera que puedan mejorar en Montilivi las sensaciones fuera de casa. "Después del último partido en Atenas en Champions, en LaLiga también necesitamos esa sensación de ganar fuera de casa. Ha sido curioso que haya tantos partidos consecutivamente fuera, se nos han juntado los de Champions y los de LaLiga. Mañana necesitamos un gran partido, una buena victoria para seguir sumando de tres en tres si queremos seguir ahí arriba, ese es el objetivo. El equipo está bien y llegamos en mejores condiciones", indicaba.

Así, recalca que necesitan "continuidad". "Hemos hecho fases muy buenas de juego, pero nos ha faltado un partido redondo en el que hayamos sentido ese dominio, ese control, esa seguridad, esa continuidad y esa constancia en el juego. En la fase defensiva, el equipo ha ido creciendo. No estoy muy contento con alguna cosa que podemos mejorar, sobre todo con los goles encajados en los últimos partidos, pero vamos a hacerlo mejor seguro. Con balón, también estamos en fase de mejora en la construcción, y ese es el camino", expresó.

Además, resaltó que "el planteamiento y la idea siempre han sido los mismos". "Hemos tenido algunos desajustes, pero vamos a corregirlos para mejorarlos. Queremos seguir siendo agresivos, seguir siendo intensos a la hora de recuperar el balón; cuando falla la organización, cuesta un poquito más", subrayó.

También habló de cómo es su relación con el británico Jude Bellingham. "Tengo muy buena comunicación con Jude, es un jugador 'top' mundial pero tiene esas ganas de mejorar, de aprender, de saber, de ser más eficiente con el gran potencial que tiene, y a mí me gustan esos jugadores que tienen esa curiosidad e iniciativa para preguntar qué es lo que podemos hacer mejor", relató.

Sobre Trent Alexander-Arnold, el preparador vasco cree que todavía está por verse "un mejor Trent". "Es muy positivo que después de la lesión haya podido hacer 90 minutos contra el Elche y 90 contra el Olympiacos. Le necesitamos, es su primer año y es normal esa adaptación", declaró, antes de hablar de la actuación del francés Ferland Mendy en Liga de Campeones.

"Me dejó muy buen sabor de boca. Tras una larga lesión, era un poquito incógnita, no sabíamos a qué punto iba a poder estar compitiendo, y compitió muy bien. Tuvo que jugar los 90 minutos por las circunstancias de las lesiones y eso denota el grado de competitividad que tiene. Es un gran defensor, te da mucha estabilidad, mucha seguridad y para él volver a sentirse así es muy buena noticia", concluyó.