Lluvia de botellas en el Pizjuán: el derbi sevillano, interrumpido por culpa de los ultras

El derbi sevillano que el Sevilla y el Real Betis disputan en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports, tuvo que ser interrumpido en la recta final del choque tras el lanzamiento de botellas al terreno de juego.

🛑 Se ha PARADO el Sevilla 0-2 Real Betis por lanzamiento de objetos sobre el área visitante del Pizjuán. Veremos cuándo se reanuda este #ElGranDerbi. #SevillaFCRealBetis pic.twitter.com/J3cDDxMDRp — Fútbol Total 𝕏⚽ (@FT_Total) November 30, 2025

En el minuto 88, con 0-2 en el marcador a favor de los verdiblancos —merced a los tantos de Sergi Altimira y Pablo Fornals—, el colegiado José Luis Munuera Montero decidía interrumpir el partido debido a la lluvia de objetos al campo.

El encuentro tuvo que ser interrumpido durante 15 minutos y finalmente pudo reanudarse, sin más incidentes, mientras planeaba la sombra de una suspensión definitiva.