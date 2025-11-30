Menú

Lluvia de botellas en el Pizjuán: el derbi sevillano, interrumpido por culpa de los ultras

Munuera Montero decidió interrumpir el Sevilla-Betis en el 88’, con 0-2 en el marcador, tras los goles de Fornals y Altimira.

Lance del derbi Sevilla-Betis. | EFE

El derbi sevillano que el Sevilla y el Real Betis disputan en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports, tuvo que ser interrumpido en la recta final del choque tras el lanzamiento de botellas al terreno de juego.

En el minuto 88, con 0-2 en el marcador a favor de los verdiblancos —merced a los tantos de Sergi Altimira y Pablo Fornals—, el colegiado José Luis Munuera Montero decidía interrumpir el partido debido a la lluvia de objetos al campo.

El encuentro tuvo que ser interrumpido durante 15 minutos y finalmente pudo reanudarse, sin más incidentes, mientras planeaba la sombra de una suspensión definitiva.

