Araujo pide parar al Barcelona: su cabeza no puede más

Ha dicho basta. La cabeza de Ronald Araujo ha dicho basta. El uruguayo necesita un descanso para cuidar su salud mental. Sus agentes acudieron este lunes por la mañana a la Ciudad Deportiva del Barcelona para reunirse con la entidad. El central pidió a la institución un tiempo no determinado para poder recuperarse psicológicamente.

Deportivamente muy criticado por su actuación ante el Chelsea, Araujo necesita desconectar mentalmente primero por su propia salud mental y luego para intentar recuperar a un jugador que en su momento llegó a ser considerado uno de los mejores centrales del mundo.

Araujo acudió esta mañana a las instalaciones azulgranas, pero no trabajó junto a sus compañeros. En la comparecencia de prensa de Hansi Flick, el técnico mandó un mensaje claro sobre la situación del uruguayo. "Ronald no está preparado para jugar. Es una situación privada y no diré más y pido que la respetéis, es lo que puedo y voy a decir", dijo el técnico alemán. Por lo tanto, el central no estará mañana contra el Atlético y no se sabe cuándo regresará al bloque.